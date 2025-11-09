Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що готовий провести особисту зустріч з держсекретарем США Марко Рубіо, проте наполягає на тому, що під час обговорення війни в Україні потрібно враховувати інтереси Кремля.

Лавров заявив про готовність зустрітися з Рубіо

В інтерв’ю російському пропагандистському агентству РИА Новости Лавров заявив про необхідність “обговорити українське питання і просувати двосторонній порядок денний”.

– Ми з держсекретарем Марко Рубіо розуміємо необхідність регулярного спілкування. Воно важливе для обговорення українського питання і для просування двостороннього порядку денного. Тому і спілкуємося телефоном, готові і до проведення особистих зустрічей, коли буде потрібно, – сказав він.

Зокрема Лавров говорить, що літні переговори на Алясці між кремлівським диктатором Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом повинні залишитися основою для потенційної угоди про закінчення війни в Україні.

Зараз дивляться

– Тоді американці запевнили нас, що зможуть гарантувати, що (президент України, – Ред.) Володимир Зеленський не перешкоджатиме мирному процесу. Очевидно, у цьому плані виникли певні труднощі, – сказав Лавров.

Під час інтерв’ю очільник МЗС РФ неодноразово критикував європейських лідерів під час інтерв’ю, стверджуючи, що “Брюссель і Лондон намагаються переконати Вашингтон відмовитися від наміру вирішити кризу політичними та дипломатичними засобами і повністю зосередитися на військовому тиску на Росію”.

Нагадаємо, що західні агентства неофіційно дізналися, що після телефонної розмови Трампа й Путіна російська сторона передала США неофіційний документ, у якому повторила попередні максималістські вимоги для припинення війни проти України.

Відкидання Росією негайного припинення вогню в Україні поставило під сумнів проведення зустрічі між Трампом і Путіним у Будапешті, про яку вони домовлялись.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.