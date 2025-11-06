В переговорах между Украиной и Россией по мирному урегулированию войны наблюдается определенный прогресс.

Об этом заявил специальный представитель президента США Стивен Виткофф во время выступления на Американском бизнес-форуме.

Виткофф заявил об “определенном прогрессе” в мирных переговорах

— Остается еще много работы в вопросе протоколов безопасности для Украины, должно состояться еще много экспертных дискуссий на более низком уровне, прежде чем лидеры заключат соглашение. Впрочем, я чувствую, что есть определенный прогресс, — сказал Виткофф.

Он также отметил, что «обе стороны не доверяют друг другу, и это все очень усложняет».

Сейчас смотрят

— Россия и Украина со временем осознают, что решение конфликта кинетическим путем вредно в отдаленной перспективе, и что его нужно решать дипломатически, — отметил спецпредставитель президента США.

По словам Виткоффа, прекращение войны в Украине станет возможным после окончательного урегулирования конфликта между Израилем и ХАМАСом.

Ранее CNN сообщало, что причиной срыва встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Будапеште могла быть жесткая позиция России по завершению войны в Украине.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что президент США Дональд Трамп и кремлевский диктатор Владимир Путин могут встретиться на саммите Большой двадцатки (G20) в южноафриканском городе Йоханнесбург в конце ноября.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.