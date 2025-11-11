Наблюдательный совет НАЭК Энергоатом объявил о проведении специального заседания из-за коррупционного скандала.

Об этом сообщает пресс-служба энергетической компании.

Коррупционный скандал в Энергоатоме: что известно

В компании подчеркнули, что ситуацию воспринимают чрезвычайно серьезно.

Наблюдательный совет намерен всесторонне оценить события, инициировать независимую проверку операций, вызвавших подозрения, а также провести аудит внутренних процедур и систем контроля, чтобы предотвратить подобные нарушения в будущем.

В Энергоатоме подчеркнули приверженность принципам прозрачности, подотчетности и высоким стандартам добропорядочности и готовности сотрудничать с органами власти.

Расследование НАБУ и САП в сфере энергетики

Скандал в Энергоатоме является частью более широкой антикоррупционной операции, которую проводят Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

По данным следствия, 10 ноября НАБУ провело обыски в Энергоатоме, в помещениях бизнесмена Тимура Миндича и у бывшего министра энергетики Германа Галущенко.

В сфере энергетики действовала организованная преступная группа, в состав которой входили действующие и бывшие должностные лица, известный бизнесмен и другие лица.

Участники схемы контролировали стратегические предприятия государственного сектора, в частности Энергоатом, и использовали офис в центре Киева для легализации незаконно полученных средств.

Через этот офис проходило около $100 млн, велась «черная бухгалтерия» и организовывалось отмывание денег через сеть иностранных компаний.

Позже в Верховной Раде зарегистрировано два проекта постановлений об увольнении министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.

Инициатором внесения документов выступил народный депутат из фракции Голос Ярослав Железняк.

Он заявил, что Галущенко предлагается уволить из-за системной коррупции и провала подготовки к защите энергетики, а Гринчук — из-за якобы связей с бизнесменом Тимуром Миндичем и представления его интересов в правительстве.

Сама Светлана Гринчук в комментариях для СМИ подчеркнула, что Энергоатом полностью сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляет все необходимые документы и не препятствует расследованию.

Министра энергетики она определила как сторонника нулевой терпимости к коррупции, отметив, что все виновные, если их вина будет доказана, должны нести ответственность.

Гринчук также опровергла информацию о том, что Игорь Миронюк является ее советником, подчеркнув, что ранее она сама была заместителем Галущенко.

Фото: Энергоатом

