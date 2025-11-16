Российские войска в воскресенье, 16 ноября, пытались наступать возле Антоновского железнодорожного моста в Херсонской области, чтобы вытеснить украинских защитников.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона Єдині новини.

Армия РФ пыталась наступать на Херсонщине

– Утром противник также провел штурмовую операцию, пытался наступать возле Антоновского железнодорожного моста. Что касается авиационных ударов: за прошедшие сутки враг нанес авиационный удар с использованием 40 неуправляемых авиационных ракет по Одрадо-Каменке, что на правом берегу, – рассказал Волошин.

По его словам, враг довольно активно обстреливал сам Херсон из артиллерии. В результате атак есть погибшие, раненые и немало разрушений.

Под атаку попали около 40 объектов, в частности жилые дома, линии электропередач, муниципальные здания.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 362-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

