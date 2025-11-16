Росіяни намагалася наступати біля Антонівського мосту – Волошин
Російські війська у неділю, 16 листопада, намагалися наступати біля Антонівського залізничного мосту у Херсонській області, щоб витіснити українських захисників.
Про це речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів в ефірі телемарафону Єдині новини.
Армія РФ намагалася наступати на Херсонщині
– Зранку противник також провів штурмову дію, намагався наступати біля Антонівського залізничного мосту. Щодо авіаційних ударів: за минулу добу ворог завдав авіаційного удару з використанням 40 некерованих авіаційних ракет по Одрадо-Кам’янці, що на правому березі, – розповів Волошин.
За його словами, ворог доволі активно обстрілював сам Херсон з артилерії. Внаслідок атак є загиблі, поранені та чимало руйнувань.
Під атаку потрапили близько 40 об’єктів, зокрема житлові будинки, лінії електропередач, муніципальні будівлі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 362-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.