Російські війська у неділю, 16 листопада, намагалися наступати біля Антонівського залізничного мосту у Херсонській області, щоб витіснити українських захисників.

Про це речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів в ефірі телемарафону Єдині новини.

Армія РФ намагалася наступати на Херсонщині

– Зранку противник також провів штурмову дію, намагався наступати біля Антонівського залізничного мосту. Щодо авіаційних ударів: за минулу добу ворог завдав авіаційного удару з використанням 40 некерованих авіаційних ракет по Одрадо-Кам’янці, що на правому березі, – розповів Волошин.

За його словами, ворог доволі активно обстрілював сам Херсон з артилерії. Внаслідок атак є загиблі, поранені та чимало руйнувань.

Зараз дивляться

Під атаку потрапили близько 40 об’єктів, зокрема житлові будинки, лінії електропередач, муніципальні будівлі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 362-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.