Силы обороны Украины успешно нарушили вражескую логистику на направлении Покровска.

Об этом сообщили в 7 корпусе Десантно-штурмовых войск.

Удар ВСУ по ключевой дороге

Украинская авиация нанесла удар по участку дороги, соединяющему Селидово с Покровском.

Повреждения оказались настолько существенными, что эта линия сообщения стала непригодной для использования.

Для врага это означает потерю одного из основных путей, по которому он пытался завозить легкую технику и живую силу ближе к городу.

На других направлениях наши подразделения продолжают активно обустраивать новые инженерные заграждения и укрепления.

По данным военных, российское командование направляет вперед так называемых «смертников» — подразделения, которых заставляют собственными силами разбирать или подрывать украинские укрепления.

Ранее сообщалось, что враг использует густой туман, чтобы продвигаться по окраинам Покровска.

В самом городе, по последним оценкам, находилось около 300 россиян.

