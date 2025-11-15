Силы обороны перерезали логистический путь РФ на подступах к Покровску
- ВСУ перебили важную логистическую артерию врага, разрушив дорогу между Селидовым и Покровском.
- Украинские подразделения усиливают оборону, устанавливая дополнительные инженерные заграждения.
Силы обороны Украины успешно нарушили вражескую логистику на направлении Покровска.
Об этом сообщили в 7 корпусе Десантно-штурмовых войск.
Удар ВСУ по ключевой дороге
Украинская авиация нанесла удар по участку дороги, соединяющему Селидово с Покровском.
Повреждения оказались настолько существенными, что эта линия сообщения стала непригодной для использования.
Для врага это означает потерю одного из основных путей, по которому он пытался завозить легкую технику и живую силу ближе к городу.
На других направлениях наши подразделения продолжают активно обустраивать новые инженерные заграждения и укрепления.
По данным военных, российское командование направляет вперед так называемых «смертников» — подразделения, которых заставляют собственными силами разбирать или подрывать украинские укрепления.
Ранее сообщалось, что враг использует густой туман, чтобы продвигаться по окраинам Покровска.
В самом городе, по последним оценкам, находилось около 300 россиян.
