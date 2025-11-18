На этой неделе президент Владимир Зеленский проведет переговоры с правительством, Верховной Радой и депутатами партии Слуга народа.

Об этом украинский лидер написал на своем канале в Telegram.

Зеленский созывает Ставку и ряд встреч: что известно

Владимир Зеленский отдельно подчеркнул, что готовит несколько необходимых законодательных инициатив и принципиальные быстрые решения, которые нужны нашему государству.

Сейчас смотрят

Президент не уточнял, чего именно будут касаться эти встречи и решения.

Однако среди самых острых тем последних дней – скандал в энергетике, связанный с разоблачением детективами НАБУ преступной организации.

Последняя действовала в сфере энергетики и систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов Энергоатома в размере от 10% до 15% стоимости заключенных контрактов.

Ожидается, что 18 ноября Верховная Рада проголосует за отставку министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.

Также президент Зеленский рассказал, что 18 ноября будет проводить встречи в Испании, которые давно готовились.

Он подчеркнул, что рассчитывает, что еще одна сильная страна увеличит помощь для защиты жизней и приближения окончания войны.

– Работаем, чтобы встреча с премьер-министром Испании Санчесом принесла договоренности, которые дадут нам больше силы. Ежедневно в отношениях с партнерами должен быть результат для Украины, – рассказал президент.

Он добавил, что 19 ноября проведет встречу в Турции, где готовит активизацию переговоров и имеет наработанные решения, которые предложит партнерам.

– Всеми силами приближать окончание войны – это первый приоритет Украины. Работаем также над возобновлением обменов и возвращением пленных, – говорится в сообщении.

Напомним, 17 ноября Владимир Зеленский посетил Париж. Там Украина и Франция подписали историческое соглашение об укреплении авиации, которое предусматривает покупку до 100 истребителей Rafale для Украины.

Кроме того, в будущем Украина сможет получить восемь систем ПВО SAMP-T, а Укрзализныця приобретет у французской машиностроительной компании Alstom 55 электровозов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.