Цього тижня президент Володимир Зеленський проведе переговори з урядовцями, Верховною Радою та депутатами партії Слуга народу.

Про це український лідер написав на своєму каналі в Telegram.

Зеленський скликає Ставку та низку зустрічей: що відомо

Володимир Зеленський окремо наголосив, що готує декілька необхідних законодавчих ініціатив і принципові, швидкі рішення, які потрібні нашій державі.

Зараз дивляться

Президент не уточнював, чого саме стосуватимуться ці зустрічі та рішення. Однак серед найгостріших тем останніх днів – сскандал в енергетиці, пов’язаний із викриттям детективами НАБУ злочинної організації.

Остання діяла у сфері енергетики та систематично отримувала неправомірну вигоду від контрагентів Енергоатому в розмірі від 10% до 15% вартості укладених контрактів.

Очікується, що 18 листопада Верховна Рада проголосує за звільнення з посад міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.

Також президент Зеленський розповів, що 18 листопада проводитиме зустрічі в Іспанії, які давно готувалися.

Він наголосив, що розраховує, що ще одна сильна країна збільшить допомогу для захисту життів та наближення закінчення війни.

– Працюємо, щоб зустріч із премʼєр-міністром Іспанії Санчесом принесла домовленості, які дадуть нам більше сили. Щодня у відносинах із партнерами має бути результат для України, – розповів президент.

Він додав, що 19 листопада проводитиме зустріч у Туреччині, де готує активізацію перемовин та має напрацьовані рішення, які запропонує партнерам.

– Усіма силами наближати закінчення війни – це перший пріоритет України. Працюємо також, щоб відновити обміни та повернення полонених, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 листопада Володимир Зеленський був з візитом у Парижі. Там Україна та Франція підписали історичну угоду для посилення авіації, яка передбачає купівлю до 100 винищувачів Rafale для України.

Крім того, в майбутньому Україна зможе отримати вісім систем ППО SAMP-T, а Укрзалізниця придбає у французької машинобудівної компанії Alstom 55 електровозів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.