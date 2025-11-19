Во многих регионах Украины продолжается ликвидация последствий российской атаки, которая произошла в ночь на 19 ноября. Армия РФ применила более 470 ударных дронов и 48 ракет различного типа, в частности, баллистические и крылатые.

Факты ICTV собрали все, что известно о массированном обстреле Украины 19 ноября.

Атака на энергообъекты и аварийные отключения

Враг снова нанес массированный ракетно-дроновый удар, направленный против объектов энергетической инфраструктуры сразу в семи областях: Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской и Донецкой, пишет Министерство энергетики Украины.

Сейчас смотрят

В ряде регионов применены аварийные отключения света в результате массированной атаки на критически важные объекты, сообщило НЭК Укрэнерго. Работы по восстановлению начнутся, когда ситуация с безопасностью позволит ремонтным бригадам выйти на объекты.

Там отмечают, что отмена аварийных ограничений произойдет только после полной стабилизации работы энергосистемы.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 19 ноября враг нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов, ракет воздушного и наземного базирования.

В целом Силы обороны Украины обнаружили и сопроводили 524 средства воздушного нападения — 48 ракет и 476 беспилотников различных типов.

— Каждая наглая атака против обычной жизни свидетельствует о том, что давление на Россию недостаточное. Действенные санкции и помощь Украине могут это изменить, — заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, первоочередная потребность — это ракеты для ПВО, дополнительные системы, увеличение возможностей украинской боевой авиации и производство дронов для защиты жизни.

Обстрел в Тернополе

В Тернополе в результате обстрела зафиксированы попадания по жилым девятиэтажкам и вспыхнули пожары, подчеркнул Владимир Зеленский.

Сейчас все необходимые службы работают на местах. По состоянию на 12:00, известно о 16 погибших, еще 64 человека получили ранения, среди них — 14 детей, сообщает Национальная полиция Украины.

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, повреждены два жилых девятиэтажных дома. В одном — пожар, в другом — разрушения с третьего до девятого этажей. Спасатели продолжают эвакуировать людей из заблокированных квартир. Есть люди и под завалами.

По предварительным данным, содержание вредных веществ в воздухе в Тернополе превышает в 6 раз, сообщили в областной военной администрации.

По команде Укрэнерго, до отдельного распоряжения по Тернопольской области ввели в действие 10 очередей графиков аварийных отключений света.

Атака на Харьков и область

В Харьковской области враг снова нацелился на железнодорожную инфраструктуру, объекты энергетики, гражданскую инфраструктуру, сообщил вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба.

В частности, в Лозовой враг повредил железнодорожную инфраструктуру. Обращений о повреждении жилых домов пока не поступало, заявил мэр Лозовой Сергей Зеленский.

По словам Кулебы, подача тепла и воды в городе Харькове восстановлена, однако в некоторых населенных пунктах области еще продолжаются ремонтные работы.

С вечера и в течение ночи оккупанты нанесли удары дронами по мирным районам Харькова, в результате чего пострадали по меньшей мере 46 жителей, отметил Кулеба. В ГСЧС Украины уточнили, что среди раненых есть дети.

В результате обстрела в Основянском районе Харькова загорелись 10 легковых автомобилей возле многоэтажки. Представители ГСЧС спасли из дома 51 человека, из них — трое детей.

В Слободском районе Харькова горели гаражи, легковые автомобили и крыша трехэтажного здания частного предприятия. По данным ГСЧС, также поврежден торговый объект.

Взрывы в Бурштыне и Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области в результате ракетно-дроновой атаки есть перебои с теплоснабжением, заявил вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба. В частности, мониторинговые каналы сообщали о взрывах в Бурштыне в течение ночи.

По словам Кулебы, коммунальные службы и спасатели ликвидируют последствия ударов.

На территории Ивано-Франковской области враг нанес удар по жилому дому, уточнил вице-премьер. В результате пострадали три человека, из них — двое детей, отметил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Обстрел во Львове и области

В небе над Львовом фиксируется густой дым в результате возгорания шин в гражданских складских помещениях, куда попал враг. На данный момент информации о пострадавших нет, сообщил мэр города Андрей Садовый.

По предварительным данным, дым не представляет угрозы для здоровья. Но городской глава Львова призывает жителей на всякий случай закрывать окна. По его словам, материал трудно потушить, поэтому ликвидация продолжается, однако там обошлось без жертв.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко уточнил, что во Львовской области продолжается тушение складских помещений в нескольких локациях общей площадью более 10 тыс. кв. м. Он подчеркнул, что речь идет только о гражданских объектах.

Взрывы в Киевской области

В течение ночи в Киевской области фиксировались вражеские дроны, поэтому работали силы противовоздушной обороны (ПВО).

Как сообщала Киевская ОВА, сигнал воздушной тревоги объявляли в Бориспольском, Броварском, Вышгородском, Обуховском, Белоцерковском, Бучанском и Фастовском районах.

Атака на Николаевскую область

Ночью в Николаевской области велась боевая работа, отмечал руководитель ОВА Виталий Ким.

Вскоре он уточнил, что в течение ночи на Николаевщине удалось сбить или подавить по меньшей мере 10 дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.

Обстрел Черкасской области

На территории Черкасской области силы и средства ПВО обезвредили 10 российских ракет и 17 БпЛА, сообщил начальник ОВА Игорь Табурец.

По его информации, обошлось без травмированных, однако есть последствия для инфраструктуры.

Стало известно, что в Золотоношском районе в результате падения дронов горела сухая растительность. Кроме того, там повреждена линия электропередач, но ремонтная бригада уже работает на месте.

Игорь Табурец рассказал, что в другом селе в Черкасской области взрывной волной и обломками повреждены окна и крыши, по предварительным данным, в нескольких домах. Сейчас на местах продолжается обследование территории.

Удар по Черниговской области

Поздно вечером ударный дрон попал в частный дом в Семеновке, сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. По его словам, там находились две пожилые женщины, которые не пострадали, однако жилье загорелось.

Чаус рассказал, что утром вражеский беспилотник попал по энергообъекту в Черниговском районе. Всего за прошедшие сутки на территории региона произошло 36 обстрелов — 60 взрывов.

Взрывы в Днепропетровской области

В Днепропетровской области ранены пять энергетиков во время атаки дронов, сообщила компания ДТЭК.

В результате удара по территории одного из подразделений ДТЭК пострадала бригада, которая в тот момент находилась на объекте. Один энергетик остается в тяжелом состоянии, еще четверо — с контузиями и осколочными ранениями.

По информации ДТЭК, все энергетики получают необходимую медицинскую помощь.

Атака на Хмельницкую область

Во время ночной атаки в Хмельницкой области работали силы и средства ПВО Вооруженных сил Украины. Есть сбитые вражеские цели, сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

По его словам, информация о погибших, травмированных и разрушениях не поступала.

Но в результате российской атаки в Шепетовском районе повреждена линия электропередачи, в результате чего отсутствует электроснабжение в 27 населенных пунктах. Почти 2 тыс. абонентов остались без света.

Кроме этого, после обстрела повреждены окна в одном частном доме, уточнил глава Хмельницкой ОВА.

Удары в Донецкой области

Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин рассказал об оперативной ситуации по состоянию на утро 19 ноября.

По его информации, в Лимане Краматорского района повреждены дом и летняя кухня, а в Рай-Александровке Николаевской общины — два дома, хозяйственные постройки и линии электропередач.

Как уточнил Филашкин, в Краматорске российская армия обстреляла промышленную зону, а в Дмитро-Дарьевке Александровской общины ранен человек, повреждены девять частных домов, административное здание и инфраструктура.

Кроме этого, в Константиновке погиб человек и ранен еще один, повреждены семь многоэтажек, два административных здания и торговый павильон.

В то же время в Северске Бахмутского района повреждены пять домов, сообщил глава Донецкой ОВА. Он рассказал, что всего за сутки армия РФ 23 раза обстреляла населенные пункты, а с линии фронта эвакуированы 187 человек, в часности 27 детей.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.