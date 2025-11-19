Ночная атака на Украину: РФ выпустила 476 дронов и 48 ракет
В ночь на 19 ноября российские агрессоры осуществили комбинированную атаку на Украину ракетами и дронами. Всего они запустили 524 средства воздушного нападения, 483 из которых удалось ликвидировать.
Об этом говорится в отчете, опубликованном Воздушными силами ВС Украины.
Ночная атака Украины: что известно
Пресс-служба ВС уточнила, что речь идет о 48 ракетах и 476 БПЛА различных типов:
- 476 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);
- 40 крылатых ракет Х-101;
- 7 крылатых ракет Калибр;
- 1 баллистическая ракета Искандер-М.
По данным защитников, основное направление удара – Львовская, Тернопольская и Харьковская области.
Силы обороны отметили, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 10 утра ПВО Украины сбила или подавила 483 воздушные цели:
- 442 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);
- 34 крылатые ракеты Х-101;
- 7 крылатых ракет Калибр.
– На данный момент зафиксировано попадание 7 ракет и 34 ударных БПЛА на 14 локациях и падение сбитых (обломки) на 6 локациях. Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности, – призвали в ПСУ.
Напомним, президент Владимир Зеленский после ночной атаки на Украину призвал усилить санкции против РФ и предоставить ВСУ больше оружия.