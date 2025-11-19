События ночи 19 ноября: взрывы в Харькове и Тернополе, оборудование для Patriot от США
В ночь на 19 ноября российские войска осуществили массированные атаки на Харьков, Тернополь, Бурштын, Львов и Львовскую область ударными дронами и крылатыми ракетами.
Также ожидаются изменения в американской энергетической помощи Украине, принятие законопроекта о материалах дела Джеффри Эпштейна и модернизация систем ПВО Patriot для украинской армии.
Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 19 ноября – в подборке Фактов ICTV.
- Атака на Харьков
- Взрывы в Тернополе
- Взрывы в Ивано-Франковской области
- Взрывы во Львовской области
- Первая партия американского газа через Литву
- Законопроект о деле Эпштейна принят Палатой представителей США
- Госдеп США одобрил продажу услуг по модернизации ПВО Patriot Украине
Атака на Харьков
Ночью 19 ноября российские войска атаковали Харьков ударными дронами типа Герань-2.
По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, по городу было направлено 19 дронов.
В результате взрывов в Харькове повреждены более 10 многоквартирных домов, гаражи, помещения предприятий, подстанция скорой помощи, супермаркет, тренажерный зал, школа, десятки автомобилей и троллейбусы.
В разных районах города зафиксированы многочисленные пожары.
В результате атаки травмированы 46 человек, среди которых двое детей.
Взрывы в Тернополе
Утром 19 ноября прогремели взрывы в Тернополе. Город подвергся массированной атаке российских ударных беспилотников и крылатых ракет.
Взрывы прогремели около 06:30, сначала местные жители услышали звук работы систем противовоздушной обороны, а затем — сильные взрывы и столбы дыма над городом.
В результате атаки повреждены жилые дома и другие здания, погибли девять человек, еще 22 получили ранения.
Взрывы в Ивано-Франковской области
Утром 19 ноября под вражескую атаку попали город Бурштын и его окрестности в Ивано-Франковской области.
Вражеские беспилотники и ракеты нанесли удары по объектам города, в том числе рядом с Бурштынской ТЭС — стратегическим энергетическим объектом.
В результате пострадали три человека, среди них двое детей, и повреждено одно домохозяйство.
Атака длилась почти два часа, а серии взрывов слышали из разных районов города и области.
Взрывы на Львовщине
В ночь на 19 ноября также прогремели взрывы во Львове и области, где враг атаковал регион ударными беспилотниками и крылатыми ракетами.
В результате ударов повреждены энергообъект, деревообрабатывающее предприятие и складское помещение.
На одном из объектов продолжается ликвидация пожара.
Жертв и пострадавших нет, однако жителям Львова рекомендуют закрыть окна из-за густого дыма, поднявшегося над городом.
Первая партия американского газа через Литву
В Украину поступит первая партия американского сжиженного природного газа (LNG) через Литву.
Поставка состоялась в порт Клайпеда, часть газа будет переработана и отправлена в Украину.
По данным посольства США, более 75% газа, перерабатываемого в Клайпеде, поступает из США.
Газ обеспечит надежное энергоснабжение Украины и укрепит национальную безопасность партнеров в регионе.
В США приняли законопроект об обнародовании материалов дела Эпштейна
18 ноября Палата представителей США подавляющим большинством голосов приняла законопроект, который обязывает Министерство юстиции обнародовать документы, связанные с осужденным Джеффри Эпштейном.
Результат голосования: 427 депутатов поддержали документ, только один – республиканец Клей Хиггинс – проголосовал против.
Принятие законопроекта стало завершением месяцев политических споров между демократами и республиканцами, а также внутри Республиканской партии.
Теперь законопроект передан в Сенат США, где лидеры республиканцев должны принять окончательное решение о его дальнейшей судьбе.
Госдеп США одобрил продажу Украине услуг и оборудования для модернизации ПВО Patriot
Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования и услуг для модернизации систем противовоздушной обороны Patriot на сумму около $105 млн.
Цель продажи — укрепить обороноспособность Украины, повысить ее способность противостоять современным и будущим угрозам и обеспечить локальный потенциал для выполнения миссий самообороны и поддержки региональной безопасности.
Главные подрядчики: корпорация RTX (Арлингтон, Вирджиния) и Lockheed Martin (Бетесда, Мэриленд).
В Госдепе подчеркнули, что реализация этой продажи не повлияет на базовый военный баланс в регионе.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 365-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.