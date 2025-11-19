В ночь на 19 ноября российские войска осуществили массированные атаки на Харьков, Тернополь, Бурштын, Львов и Львовскую область ударными дронами и крылатыми ракетами.

Также ожидаются изменения в американской энергетической помощи Украине, принятие законопроекта о материалах дела Джеффри Эпштейна и модернизация систем ПВО Patriot для украинской армии.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 19 ноября – в подборке Фактов ICTV.

Атака на Харьков

Ночью 19 ноября российские войска атаковали Харьков ударными дронами типа Герань-2.

По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, по городу было направлено 19 дронов.

В результате взрывов в Харькове повреждены более 10 многоквартирных домов, гаражи, помещения предприятий, подстанция скорой помощи, супермаркет, тренажерный зал, школа, десятки автомобилей и троллейбусы.

В разных районах города зафиксированы многочисленные пожары.

В результате атаки травмированы 46 человек, среди которых двое детей.

Взрывы в Тернополе

Утром 19 ноября прогремели взрывы в Тернополе. Город подвергся массированной атаке российских ударных беспилотников и крылатых ракет.

Взрывы прогремели около 06:30, сначала местные жители услышали звук работы систем противовоздушной обороны, а затем — сильные взрывы и столбы дыма над городом.

В результате атаки повреждены жилые дома и другие здания, погибли девять человек, еще 22 получили ранения.

Взрывы в Ивано-Франковской области

Утром 19 ноября под вражескую атаку попали город Бурштын и его окрестности в Ивано-Франковской области.

Вражеские беспилотники и ракеты нанесли удары по объектам города, в том числе рядом с Бурштынской ТЭС — стратегическим энергетическим объектом.

В результате пострадали три человека, среди них двое детей, и повреждено одно домохозяйство.

Атака длилась почти два часа, а серии взрывов слышали из разных районов города и области.

Взрывы на Львовщине

В ночь на 19 ноября также прогремели взрывы во Львове и области, где враг атаковал регион ударными беспилотниками и крылатыми ракетами.

В результате ударов повреждены энергообъект, деревообрабатывающее предприятие и складское помещение.

На одном из объектов продолжается ликвидация пожара.

Жертв и пострадавших нет, однако жителям Львова рекомендуют закрыть окна из-за густого дыма, поднявшегося над городом.

Первая партия американского газа через Литву

В Украину поступит первая партия американского сжиженного природного газа (LNG) через Литву.

Поставка состоялась в порт Клайпеда, часть газа будет переработана и отправлена в Украину.

По данным посольства США, более 75% газа, перерабатываемого в Клайпеде, поступает из США.

Газ обеспечит надежное энергоснабжение Украины и укрепит национальную безопасность партнеров в регионе.

В США приняли законопроект об обнародовании материалов дела Эпштейна

18 ноября Палата представителей США подавляющим большинством голосов приняла законопроект, который обязывает Министерство юстиции обнародовать документы, связанные с осужденным Джеффри Эпштейном.

Результат голосования: 427 депутатов поддержали документ, только один – республиканец Клей Хиггинс – проголосовал против.

Принятие законопроекта стало завершением месяцев политических споров между демократами и республиканцами, а также внутри Республиканской партии.

Теперь законопроект передан в Сенат США, где лидеры республиканцев должны принять окончательное решение о его дальнейшей судьбе.

Госдеп США одобрил продажу Украине услуг и оборудования для модернизации ПВО Patriot

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования и услуг для модернизации систем противовоздушной обороны Patriot на сумму около $105 млн.

Цель продажи — укрепить обороноспособность Украины, повысить ее способность противостоять современным и будущим угрозам и обеспечить локальный потенциал для выполнения миссий самообороны и поддержки региональной безопасности.

Главные подрядчики: корпорация RTX (Арлингтон, Вирджиния) и Lockheed Martin (Бетесда, Мэриленд).

В Госдепе подчеркнули, что реализация этой продажи не повлияет на базовый военный баланс в регионе.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 365-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

