Актриса и комик Татьяна Песик, проживающая в Тернополе, оказалась рядом с местом ударов вражеских дронов. Несмотря на сильную взрывную волну, она, к счастью, физически не пострадала.

Татьяна Песик об ударах по Тернополю

Ночью российские войска атаковали Украину ракетами и дронами. Под ударом оказался, в частности, и Тернополь, где утром оккупанты ударили прямо по жилым домам. Как оказалось, квартира Песик расположена рядом с местом попадания.

В сториз Татьяна сообщила, что в момент атаки находилась дома. Она поделилась, что взрывная волна буквально оттолкнула ее от двери.

– Сказать, что я ах**вшая, это ничего не сказать. Вокруг меня все взрывы сегодня. Рядом все горит, бахкает и в дыму. Меня волной отнесло от двери. Окна, на удивление, целые, но странным образом открыты. Я в порядке, немного еще страшно. Берегите себя, – написала актриса.

Песик также поделилась кадрами разрушенного многоэтажного дома в Тернополе.

– Это так страшно! Мне так жаль… Меня разрывает, – прокомментировала удары по городу Татьяна.

По данным Воздушных сил, взрывы в Тернополе прогремели около 06:30. Россияне направили на город ударные БПЛА и крылатые ракеты. Перед этим военные предупреждали о движении дронов в направлении области.

Местные жители слышали работу ПВО, после чего в городе прогремели взрывы, а над домами поднялся густой дым. В соцсетях быстро появились видео многоэтажки, которую охватил пожар.

Мэр Тернополя Сергей Надал позже подтвердил, что город атаковали ракетами и дронами-камикадзе.

На данный момент глава МВД Игорь Клименко сообщил о десяти погибших и 37 раненых, 12 из них — дети. Значительное количество зданий повреждено, продолжается поисково-спасательная операция — под завалами могут оставаться люди.

Фото: Татьяна Песик

