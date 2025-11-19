У багатьох регіонах України триває ліквідація наслідків російської атаки, яка відбулася у ніч проти 19 листопада. Армія РФ застосувала понад 470 ударних дронів і 48 ракет різного типу, зокрема, балістичні та крилаті.

Факти ICTV зібрали все, що відомо про масований обстріл України 19 листопада.

Атака на енергооб’єкти і аварійні відключення

Ворог знову здійснив масований ракетно-дроновий удар, спрямований проти об’єктів енергетичної інфраструктури одразу в семи областях: Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській та Донецькій, пише Міністерство енергетики України.

Зараз дивляться

У низці регіонів застосовані аварійні відключення світла внаслідок масованої атаки на критично важливі об’єкти, повідомило НЕК Укренерго. Роботи з відновлення розпочнуться, коли безпекова ситуація дозволить ремонтним бригадам вийти на об’єкти.

Там зазначають, що скасування аварійних обмежень відбудеться лише після повної стабілізації роботи енергосистеми.

За даними Повітряних сил ЗСУ, в ніч на 19 листопада ворог завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів, ракет повітряного та наземного базування.

Загалом Сили оборони України виявили та здійснили супровід 524 засобів повітряного нападу – 48 ракет та 476 безпілотників різних типів.

– Кожна нахабна атака проти звичайного життя свідчить про те, що тиск на Росію недостатній. Дієві санкції та допомога Україні можуть це змінити, – заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, першочергова потреба – це ракети для ППО, додаткові системи, збільшення можливостей української бойової авіації та виробництво дронів для захисту життя.

Обстріл у Тернополі

У Тернополі внаслідок обстрілу зафіксовані влучання по житлових девʼятиповерхівках та спалахнули пожежі, наголосив Володимир Зеленський.

Наразі всі необхідні служби працюють на місцях. Станом на 12:00, відомо про 16 загиблих осіб, ще 64 людей дістали поранення, серед них – 14 дітей, повідомляє Національна поліція України.

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, пошкоджено дві житлові девʼятиповерхівки. В одній – пожежа, в іншій – руйнування з третього до дев’ятого поверху. Рятувальники продовжують евакуйовувати людей із заблокованих квартир. Є люди і під завалами.

За попередніми даними, вміст шкідливих речовин у повітрі у Тернополі перевищує в 6 разів, повідомили в обласній військовій адміністрації.

За командою Укренерго, до окремого розпорядження по Тернопільській області запровадили в дію 10 черг графіків аварійних відключень світла.

Атака на Харків та область

На Харківщині ворог знову цілив по залізничній інфраструктурі, обʼєктам енергетики, цивільній інфраструктурі, повідомив віцепрем’єр-міністр України Олексій Кулеба.

Зокрема, у Лозовій ворог пошкодив залізничну інфраструктуру. Звернень про пошкодження житлових будинків наразі не надходило, заявив мер Лозової Сергій Зеленський.

За словами Кулеби, постачання тепла та води у місті Харків відновлено, проте в деяких населених пунктах області ще тривають ремонтні роботи.

З вечора та протягом ночі окупанти завдали ударів дронами по мирних районах Харкова, внаслідок чого постраждали щонайменше 46 жителів, зазначив Кулеба. У ДСНС України уточнили, що серед поранених є діти.

Внаслідок обстрілу в Основ’янському районі Харкова загорілося 10 легкових автомобілів біля багатоповерхівки. Представники ДСНС врятували з будинку 51 особу, з них – троє дітей.

У Слобідському районі Харкова горіли гаражі, легкові автомобілі та дах триповерхової будівлі приватного підприємства. За даними ДСНС, також пошкоджено торгівельний об’єкт.

Вибухи у Бурштині та Івано-Франківській області

В Івано-Франківській області внаслідок ракетно-дронової атаки є перебої із теплопостачанням, заявив віцепрем’єр-міністр України Олексій Кулеба. Зокрема, моніторингові канали повідомляли про вибухи у Бурштині протягом ночі.

За словами Кулеби, комунальні служби та рятувальники ліквідовують наслідки ударів.

На території Івано-Франківської області ворог вдарив по житловому будинку, уточнив віцепрем’єр. Унаслідок цього постраждали три людини, з них – двоє дітей, зазначив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Обстріл у Львові та області

У небі над Львовом фіксується густий дим унаслідок загоряння шин у цивільних складських приміщеннях, куди поцілив ворог. Наразі інформації про постраждалих нема, повідомив мер міста Андрій Садовий.

За попередніми даними, дим не становить загрози для здоров’я. Але міський глава Львова закликає жителів на всякий випадок закривати вікна. За його словами, матеріал важко загасити, тому ліквідація триває, проте там обійшлося без жертв.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко уточнив, що на Львівщині триває гасіння складських приміщень на декількох локаціях загальною площею понад 10 тис. кв. м. Він наголосив, що йдеться лише про цивільні обʼєкти.

Вибухи у Київській області

Протягом ночі у Київській області фіксувалися ворожі дрони, тому працювали сили протиповітряної оборони (ППО).

Як повідомляла Київська ОВА, сигнал повітряної тривоги оголошували у Бориспільському, Броварському, Вишгородському, Обухівському, Білоцерківському, Бучанському та Фастівському районах.

Атака на Миколаївську область

Уночі у Миколаївській області велась бойова робота, зазначав керівник ОВА Віталій Кім.

Згодом він уточнив, що протягом ночі на Миколаївщині вдалося збити чи подавити щонайменше 10 дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.

Обстріл Черкаської області

На території Черкаської області сили і засоби ППО знешкодили 10 російських ракет і 17 БпЛА, повідомив начальник ОВА Ігор Табурець.

За його інформацією, обійшлося без травмованих, проте є наслідки для інфраструктури.

Стало відомо, що у Золотоніському районі внаслідок падіння дронів горіла суха рослинність. Крім того, там пошкоджено лінію електропередач, але ремонтна бригада вже працює на місці.

Ігор Табурець розповів, що іншому селі у Черкаській області вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вікна й дахи, за попередніми даними, в декількох будинках. Наразі на місцях триває обстеження території.

Удар по Чернігівській області

Пізно ввечері ударний дрон влучив у приватний будинок у Семенівці, повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус. За його словами, там перебували дві літні жінки, які не постраждали, проте житло загорілося.

Чаус розповів, що вранці ворожий безпілотник поцілив по енергообʼєкту в Чернігівському районі. Усього за минулу добу на території регіону відбулося 36 обстрілів – 60 вибухів.

Вибухи у Дніпропетровській області

У Дніпропетровській області поранено пʼятьох енергетиків під час атаки дронів, повідомила компанія ДТЕК.

Внаслідок удару по території одного з підрозділів ДТЕК постраждала бригада, яка у той момент перебувала на об’єкті. Один енергетик залишається у тяжкому стані, ще четверо – з контузіями та уламковими пораненнями.

За інформацією ДТЕК, всі енергетики отримують необхідну медичну допомогу.

Атака на Хмельницьку область

Під час нічної атаки у Хмельницькій області працювали сили та засоби ППО Збройних сил України. Є збиття ворожих цілей, повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

За його словами, інформація про загиблих, травмованих та руйнування не надходила.

Але внаслідок російської атаки у Шепетівському районі пошкоджено лінію електропередачі, внаслідок чого відсутнє електропостачання у 27 населених пунктах. Майже 2 тис. абонентів залишилися без світла.

Крім цього, після обстрілу пошкоджено вікна в одному приватному будинку, уточнив глава Хмельницької ОВА.

Удари у Донецькій області

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розповів про оперативну ситуацію, станом на ранок 19 листопада.

За його інформацією, у Лимані Краматорського району пошкоджено будинок і літню кухню, а у Рай-Олександрівці Миколаївської громади – два будинки, господарчі будівлі та лінії електропередач.

Як уточнив Філашкін, у Краматорську російська армія обстріляла промислову зону, а у Дмитро-Дар’ївці Олександрівської громади поранено людину, пошкоджено дев’ять приватних будинків, адміністративну будівлю та інфраструктуру.

Крім цього, у Костянтинівці загинула людина та поранена ще одна особа, пошкоджено сім багатоповерхівок, дві адмінбудівлі та торговий павільйон.

Водночас у Сіверську Бахмутського району пошкоджено п’ять будинків, розповів начальник Донецької ОВА. Він розповів, що загалом за добу армія РФ 23 рази обстріляла населені пункти, а з лінії фронту евакуйовано 187 людей, зокрема 27 дітей.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.