Карта Национальный кешбэк является виртуальной и предназначена для безналичных расчетов за товары и услуги, подпадающие под программу государственного кешбэка. Следовательно, не удастся приложить пластик при оплате товара.

Факты ICTV узнавали, как рассчитаться картой Национальный кешбэк.

Как рассчитаться карточкой Национальный кешбэк с телефона

Поскольку она не имеет физического носителя, то самый простой способ — это присоединить виртуальную карту к своему кошельку, который поддерживает технологию NFC.

Сейчас смотрят

Как рассчитаться картой Национальный кешбэк в магазине:

Добавьте виртуальную карту Национальный кешбэк к электронному кошельку вашего смартфона (например, Google Pay или Apple Wallet).

Для этого нужно войти в кошелек на вашем телефоне и нажать значок Плюс, который расположен в нижнем правом углу. Далее нужно нажать Платежная карта. После этого нажмите Новая кредитная или дебетовая карта и введите ее реквизиты.

Во время оплаты поднесите смартфон к терминалу бесконтактной оплаты и подтвердите транзакцию соответствующим способом (отпечаток пальца, Face ID или введением пароля).

Как рассчитаться картой Национальный кешбэк, если нет NFC

Если телефон не поддерживает NFC, вы можете воспользоваться следующими способами оплаты:

Используйте реквизиты вашей карты (номер, срок действия, CVV) для совершения онлайн-покупок на сайтах, которые участвуют в программе Национальный кешбек.

Некоторые терминалы и магазины предлагают возможность оплаты с помощью QR-кода. Вы можете воспользоваться мобильным приложением вашего банка для сканирования QR-кода и осуществления оплаты.

В интернет-магазинах можно ввести реквизиты карты вручную.

Но обратите внимание, что в этом интернет-магазине должна быть отметка, что он принимает оплату этой картой. В частности, сейчас есть достаточное количество интернет-аптек, которые принимают оплату картой Национальный кешбэк.

Как рассчитаться картой Национальный кешбэк в аптеке

Можно воспользоваться этой картой с помощью смартфона на кассах. Но перед покупкой нужно предупредить фармацевта, что вы хотите рассчитаться этой картой.

Снять наличные со специального счета невозможно. Перед совершением покупки убедитесь, что выбранный магазин или аптека участвует в программе. Проверить это можно с помощью сканера на сайте или в мобильном приложении Дія.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.