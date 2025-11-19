Картка Національний кешбек є віртуальною і призначена для безготівкових розрахунків за товари та послуги, що підпадають під програму державного кешбеку. Отже, не вдасться прикласти пластик під час оплати товару.

Як розрахуватися карткою Національний кешбек з телефона



Оскільки вона не має фізичного носія, то найпростіший спосіб — це приєднати віртуальну картку до свого гаманця, що підтримує технологію NFC.

Як розрахуватися карткою Національний кешбек в магазині:

Додайте віртуальну картку Національний кешбек до електронного гаманця вашого смартфона (наприклад, Google Pay або Apple Wallet).

Для цього потрібно увійти в гаманець на вашому телефоні й натиснути значок Плюс, який розташований у нижньому правому кутку. Далі потрібно натиснути Платіжна картка. Після цього натисніть Нова кредитна або дебетова картка та введіть її реквізити.

Під час оплати піднесіть смартфон до терміналу безконтактної оплати та підтвердьте транзакцію відповідним способом (відбиток пальця, Face ID або введенням пароля).

Як розрахуватися карткою Національний кешбек якщо немає NFC

Якщо телефон не підтримує NFC, ви можете скористатися наступними способами оплати:

Використовуйте реквізити вашої картки (номер, термін дії, CVV) для здійснення онлайн-покупок на сайтах, які беруть участь у програмі Національний кешбек.

Деякі термінали та магазини пропонують можливість оплати за допомогою QR-коду. Ви можете скористатися мобільним додатком вашого банку для сканування QR-коду та здійснення оплати.

У інтернет-магазинах можна ввести реквізити карти вручну.

Але зверніть увагу, що в цьому інтернет-магазині має бути позначка, що він приймає оплату цією карткою. Зокрема, наразі є достатня кількість інтернет-аптек, які приймають оплату карткою Національний кешбек.

Як розрахуватися карткою Національний кешбек в аптеці

Можна скористатися цією карткою за допомогою смартфона на касах. Але перед купівлею товару потрібно попередити фармацевта, що ви хочете розрахуватися цією карткою.

Зняти готівку зі спеціального рахунку неможливо. Перед здійсненням покупки переконайтеся, що обраний магазин або аптека бере участь у програмі. Перевірити це можна за допомогою сканера на сайті або в мобільному застосунку Дія.

