15 ноября стартовала программа Зимняя поддержка, введенная государством, чтобы поддержать каждого, кто в этом нуждается в трудные времена.

Единовременная денежная выплата в размере 1 000 гривен предоставляется всем украинцам, в том числе и детям, находящимся на территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий.

Как подать заявку на 1000 грн “от Зеленского” на ребенка — читайте на Фактах ICTV.

Как получить 1000 грн “от Зеленского” на ребенка — инструкция

Подать заявку на получение денежной помощи в размере 1000 грн можно:

с помощью приложения Дія;

через Укрпочту (граждане, получающие пенсии и другие соцвыплаты).

Оформить помощь можно на взрослого человека, а также на ребенка (алгоритм схожий).

Обратите внимание! Выплату на ребенка (детей) может получить только один из родителей.

Как оформить 1000 “от Зеленского” на ребенка через Дію

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

Установите или откройте мобильное приложение Дія.

В разделе Сервисы выберите Зимнюю поддержку, ознакомьтесь с условиями программы и нажмите начать.

Выберите получателя помощи. Если в Дія отображается цифровое свидетельство о рождении ребенка, нажмите на него. Если документ не отображается, тогда его нужно сначала добавить, а затем выбрать для оформления помощи.

Выберите карту Национальный кэшбэк. Если такой нет, то Дія предложит открыть ее в одном из банков-партнеров.

Проверьте внесенные данные, подтвердите свое пребывание на территории Украины и отправьте заявку.

После одобрения заявки средства поступят на выбранную карту в приложении Дія. Зачисление происходит в течение десяти рабочих дней.

Как оформить 1000 “от Зеленского” на ребенка через Укрпочту

Для тех, кто не имеет возможности воспользоваться приложением Дія, например, жителей отдаленных населенных пунктов без стабильного интернета, владельцев смартфонов или людей с ограниченной мобильностью, предусмотрена альтернатива через Укрпочту. Подать заявку можно с 18 ноября по 24 декабря, обратившись в любое отделение или воспользовавшись услугами почтальона, обслуживающего ваш адрес.

Лица, которые не могут самостоятельно посетить отделение, могут получить консультацию и помощь по телефону горячей линии: 0 800 300 545. После получения SMS-сообщения о начислении средств их можно забрать в отделении или получить непосредственно от почтальона дома.

Для оформления помощи необходимо иметь при себе следующие документы:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность,

идентификационный код или отметку о его отсутствии,

для детей заявку подают родители отдельно на каждого ребенка, предоставляя свидетельство о рождении,

опекуны должны иметь при себе документы, подтверждающие личность и наличие опекунских полномочий.

Обращаем ваше внимание, что 1000 грн от государства невозможно получить наличными. Эти средства можно использовать для оплаты коммунальных услуг и покупки украинских товаров, лекарств, книг и т. п.

