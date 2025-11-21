В жизни каждой нации есть момент, когда всем нужно поговорить честно, спокойно, без домыслов, слухов, сплетен и всего лишнего. Сейчас один из самых тяжелых моментов в истории Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в День Достоинства и Свободы.

Зеленский о давлении на Украину

— Сейчас давление на Украину — одно из самых тяжелых. Украина может оказаться перед очень сложным выбором. Либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера. Либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима и дальнейшие риски, — заявил Зеленский.

По его словам, в таком случае будет жизнь без свободы, достоинства и справедливости, а украинцы должны будут верить тому, кто напал уже дважды.

Сейчас смотрят

— От нас будут ждать ответ. Хотя на самом деле я его уже дал. 20 мая 2019 года, когда, присягая на верность Украине, в частности, сказал: я, Владимир Зеленский, волей народа избранный президентом, обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию и законы Украины, выполнять обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире, — сказал Зеленский.

Президент рассказал, что для него это не протокольная формальность для галочки, а клятва. По словам главы государства, каждый день каждому ее слову он хранит верность, и никогда ее не предаст.

Зеленский о поиске решений с США

Национальный украинский интерес должен быть учтен, считает президент.

Он обратил внимание, что украинская сторона не делает громких заявлений, а планирует спокойно работать с США и всеми партнерами.

Зеленский заявил, что будет конструктивный поиск решений с нашим главным партнером.

— Я буду приводить аргументы, я буду убеждать, предлагать альтернативы, но точно мы не дадим врагу поводов сказать, что это Украина не хочет мира, что это она срывает процесс и не готова к дипломатии. Такого не будет, — убежден он.

По его мнению, Украина будет работать быстро. Сегодня, в субботу и воскресенье, всю следующую неделю и столько, сколько это будет необходимо.

Владимир Зеленский пообещал, что в режиме 24/7 он будет бороться за то, чтобы среди всех пунктов плана не было пропущено как минимум два – это достоинство и свобода украинцев.

Именно на этом основано все остальное – суверенитет Украины, наша независимость, земля, люди. И украинское будущее, добавил глава государства.

Он убежден, что Украина будет и должна делать все, чтобы в результате произошло завершение войны, но не произошло окончание Украины, Европы и глобального мира.

— Я только что разговаривал с европейцами. Мы рассчитываем на европейских друзей, которые точно понимают, что Россия не где-то далеко, а рядом с границами ЕС. Украина сейчас является единственным щитом, который отделяет комфортную европейскую жизнь от планов Путина. Мы помним: Европа была с нами. Мы верим: Европа будет с нами, — считает Зеленский.

Украина не должна видеть дежавю 24 февраля, когда было ощущение, что мы одни. Когда никто не мог остановить Россию, кроме наших героических людей, которые стеной встали против армии российского диктатора Владимира Путина.

Зеленский о невероятных украинцах

— И нам, безусловно, было очень приятно, когда мир говорил: украинцы невероятные; боже, какие они, украинцы, как они бьются, как украинцы борются; какие они титаны. И это правда. Абсолютная, — обратил внимание Зеленский.

Но и Европа, и весь мир должны понимать и другую правду — что украинцы прежде всего люди, и мы почти четыре года полномасштабного вторжения сдерживаем одну из крупнейших армий мира, подчеркнул президент.

По его словам, украинцы держат линию фронта в несколько тысяч километров, и наш народ каждую ночь переживает обстрелы, ракетные атаки, удары баллистики и Shahed. Наши люди ежедневно теряют кого-то из своих близких и очень хотят, чтобы война закончилась.

— Мы, конечно, стальные. Но любой, даже самый прочный, металл может не выдержать.Не забывайте об этом, будьте с Украиной, будьте с нашими людьми. Итак, будьте с достоинством и свободой, — сказал глава государства.

Владимир Зеленский попросил вспомнить тот первый день войны, когда большинство из нас сделало выбор в пользу Украины.

— Вспомните наши чувства тогда. Как это было? Темно, шумно, тяжело, больно, многим — страшно, но враг не увидел наши спины, убегающие. Он увидел наши глаза, полные готовности бороться за свое. Это и есть достоинство. Это и есть свобода, — сказал он.

И это на самом деле самое страшное, что только может быть для России, — видеть единство украинцев. Тогда наше единство было направлено на то, чтобы защитить от врага наш дом, подчеркнул президент.

И сейчас единство также нужно нам как никогда, обратил внимание Зеленский, чтобы в нашем доме был достойный мир.

— Я обращаюсь сейчас ко всем украинцам. Наши люди, граждане, политики — все. Надо собраться. Прийти в себя. Прекратить срач. Прекратить политические игры. Государство должно работать, — заявил он.

Парламент воюющей страны должен работать сообща. Правительство воюющей страны должно работать эффективно. И все мы вместе не должны забывать и не путать, кто именно является сегодня врагом Украины, убежден Зеленский.

Президент отметил, что помнит, как в первый день войны различные ходаки передавали ему различные планы, пункты и ультиматумы по завершению войны.

— Говорили: или так, или никак. Либо вы это подпишете, либо вас просто ликвидируют, и это вместо вас подпишет “и. о. президента Украины”. Чем это закончилось – известно. Многие из этих ходаков стали частью обменного фонда, отправились вместе со своими предложениями и пунктами “дамой, в радную гавань”, — подчеркнул он.

Владимир Зеленский сказал, что не предал Украину тогда и точно чувствовал за своими плечами поддержку каждого украинца, солдата, волонтера, медика, дипломата, журналиста и всего нашего народа.

— Мы не предали Украину тогда. Мы не сделаем этого сейчас. И я точно знаю, что в этот действительно один из самых тяжелых моментов нашей истории — я не один. Украинцы верят в свое государство, что мы едины, — объяснил он.

И во всех форматах будущих встреч, дискуссий, переговоров с партнерами, сказал президент, что ему будет гораздо легче добиваться достойного мира и убеждать на 100%, зная, что за ним — народ Украины.

Миллионы наших людей, которые имеют достоинство и борются за свободу, заслужили мир. Все наши погибшие герои, которе отдали за Украину жизнь и сейчас на небесах, заслужили увидеть оттуда, что их дети и внуки будут жить в достойном мире. И этот достойный и действенный мир будет, убежден Зеленский.

Зеленский о следующей непростой неделе

По мнению президента, следующая неделя будет очень непростой, насыщенной событиями.

— Вы взрослый, умный, сознательный народ, который не раз это доказывал. И который понимает, что в это время будет много давления – давления политического, информационного, разного. Чтобы ослабить нас. Чтобы рассорить нас. Враг не спит и будет делать все, чтобы у нас ничего не получилось. Позволим ли мы им это сделать? Не имеем права. И у нас получится, — считает он.

Те, кто стремится уничтожить украинцев, плохо нас знают. Не понимают, кто мы на самом деле и какие люди. Украинцы не зря отмечают на уровне государственного праздника День Достоинства и Свободы — это говорит о том, кто мы есть и какие наши ценности, обратил внимание президент.

По его словам, Украина будет работать на дипломатическом поле ради нашего мира. Необходимо работать единодушно внутри страны ради нашего мира, достоинства и свободы.

— И я верю, и я знаю, что я не один. Со мной — наш народ, общество, воины, партнеры, союзники, все наши люди. Достойные. Свободные. Единые. С Днем Достоинства и Свободы! Слава Украине, — резюмировал президент Владимир Зеленский.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.