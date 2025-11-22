Завтра, 23 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры по ограничению потребления.

Отключение света на 23 ноября

Укрэнерго обнародовало информацию о графиках почасовых отключений.

— Причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты, — говорится в сообщении.

Время и объем применения ограничений будут следующими:

с 00:00 до 23:59 — объемом от 1 до 2,5 очередей.

Для промысловых потребителей графики ограничения мощностей будут действовать с 00:00 до 23:59.

В ведомстве обращают внимание, что время и объем применения ограничений могут измениться. Укрэнерго советует следить за информацией на официальных страницах облэнерго в конкретном регионе.

Также украинцев просят потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.

График отключения света в Киеве

23 ноября в столице также будут действовать графики отключений электроэнергии. В ДТЭК обнародовали соответствующую информацию.

К слову, ранее глава правления НАК Укрэнерго Виталий Зайченко сообщил, что графики отключений могут действовать до конца отопительного сезона.

В то же время он не исключает, что изменения в графиках ограничений электромощности могут быть и положительными, ведь продолжается работа по восстановлению энергообъектов, но это лишь вопрос времени.

