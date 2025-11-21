В результате массированных ракетно-дроновых атак врага в Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции, сообщили в Минэнерго.

Минэнерго о последствиях массированных атак РФ

В результате массированных ракетно-дроновых атак врага в Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции, учитывая это, наша страна не осуществляет экспорт электроэнергии в европейские страны.

— Произведенная украинскими АЭС, ГЭС, ТЭС и ТЭЦ электроэнергия используется исключительно для обеспечения потребностей внутреннего потребления, — сообщило Минэнерго.

В ведомстве подчеркнули, что возможности тепловых и гидроэлектростанций производить электроэнергию значительно снизились, а нужды потребителей остались на том же уровне, что и до атак.

— Поэтому все доступные мощности отечественных электростанций сейчас работают исключительно для покрытия внутреннего потребления — соответственно экспорт электроэнергии за пределы Украины не осуществляется, — добавили в ведомстве.

Напомним, что в последние дни звучали вопросы, действительно ли Украина сейчас осуществляет экспорт электроэнергии в европейские страны. В контексте этого Минэнерго и обнародовало данное пояснение.

