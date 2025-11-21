В результате атак РФ повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции — Минэнерго
- В результате российских атак были повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции.
- Поэтому Украина не осуществляет экспорт электроэнергии в европейские страны.
- В настоящее время электроэнергия используется исключительно для обеспечения потребностей внутреннего потребления.
В результате массированных ракетно-дроновых атак врага в Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции, сообщили в Минэнерго.
Минэнерго о последствиях массированных атак РФ
В результате массированных ракетно-дроновых атак врага в Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции, учитывая это, наша страна не осуществляет экспорт электроэнергии в европейские страны.
— Произведенная украинскими АЭС, ГЭС, ТЭС и ТЭЦ электроэнергия используется исключительно для обеспечения потребностей внутреннего потребления, — сообщило Минэнерго.
В ведомстве подчеркнули, что возможности тепловых и гидроэлектростанций производить электроэнергию значительно снизились, а нужды потребителей остались на том же уровне, что и до атак.
— Поэтому все доступные мощности отечественных электростанций сейчас работают исключительно для покрытия внутреннего потребления — соответственно экспорт электроэнергии за пределы Украины не осуществляется, — добавили в ведомстве.
Напомним, что в последние дни звучали вопросы, действительно ли Украина сейчас осуществляет экспорт электроэнергии в европейские страны. В контексте этого Минэнерго и обнародовало данное пояснение.