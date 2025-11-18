Графики отключений электроснабжения в Украине могут действовать в течение всего отопительного сезона. Такой вариант не исключается, поскольку война России против Украины еще не закончена.

Об этом заявил глава правления Национальной энергетической компании Укрэнерго Виталий Зайченко в интервью РБК-Украина.

Какая ситуация с энергосистемой

По словам Зайченко, Антикризисный энергетический штаб, Совет национальной безопасности и обороны являются ключевыми звеньями для оценки рисков, прогнозирования изменений тактики российских обстрелов и возможных последствий.

Сейчас смотрят

Глава правления НАК Укрэнерго рассказал, что недавно состоялось очередное заседание под председательством премьер-министра Юлии Свириденко. Он объяснил, что к обсуждению присоединяются представители Вооруженных сил Украины и энергетики.

— Мы делаем прогнозы вероятного развития событий, представляем на СНБО и заседании штабов разных уровней. Рассматриваем различные варианты сценариев, — подчеркнул он.

Если бы к нынешней ситуации с энергетикой добавились еще морозы, тогда отключения света были бы значительно более длительными, сказал Зайченко, однако Укрэнерго готово к различным сценариям.

Например, проводились тренировки в различных ситуациях и испытывались механизмы балансирования энергосистемы, в частности с помощью аварийной помощи, когда есть возможность провести ее по территории Украины, или путем увеличения импорта.

Зайченко не исключает, что изменения в графиках ограничения электромощности могут происходить и в положительную сторону, ведь продолжается работа по восстановлению энергообъектов, но это лишь вопрос времени.

Будут ли отключения света всю зиму

По мнению главы правления НАК Укрэнерго, прогнозы, что графики отключения света будут действовать в разном объеме, но в течение всей зимы, являются потенциально возможными, ведь война не закончена.

— Могу только заверить, что мы как оператор системы передачи вместе с владельцами объектов генерации делаем все возможное, чтобы отключения были минимизированы или отменены, — подчеркнул он.

На уточняющий вопрос о том, остается ли актуальным совет надевать свитера, Зайченко ответил, что европейцы на протяжении десятилетий так поступают, поскольку просто экономят энергоресурсы, хотя у них нет войны.

Глава правления НАК Укрэнерго обратил внимание, что украинцы находятся не в той ситуации, когда есть избыток всего, поэтому нужно брать такой пример.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.