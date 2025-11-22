Завтра, 23 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.

Відключення світла на 23 листопада

Укренерго оприлюднило інформацію про графіки погодинних відключень.

– Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, – йдеться у повідомленні.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

Зараз дивляться

з 00:00 до 23:59 — обсягом від 1 до 2,5 черг.

Для промислових споживачів графіки обмеження потужностей діятимуть з 00:00 до 23:59.

У відомстві звернутають увагу, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Укренерго радить стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у конкретному регіоні.

Також українців просять споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.

До речі, раніше очільник правління НАК Укренерго Віталій Зайченко повідомив, що графіки відключень можуть діяти до кінця опалювального сезону.

Водночас він не виключає, що зміни у графіках обмеження електропотужності можуть відбуватися і в позитивний бік, адже триває робота з відновлення енергооб’єктів, але є лише питання часу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.