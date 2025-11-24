Во вторник, 25 ноября, меры по ограничению потребления электроэнергии будут применены во всех регионах Украины.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Отключения света на 25 ноября

В компании отметили, что причина отключений света – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Как сообщает Укрэнерго, время и объем отключений света 25 ноября будут такими:

Графики почасовых отключений:

с 00:00 до 23:59 – объемом от 0,5 до 2,5 очередей.

Графики ограничения мощности:

с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.

В НЭК Укрэнерго предупреждают, что время и объем применения ограничений могут измениться.

Графики отключения света в Киеве

В Киеве 25 ноября будут действовать ограничения электроснабжения. В ДТЭК обнародовали график отключения света в столице.

Графики отключения света в Киевской области

Компания ДТЭК предоставила графики отключения света в Киевской области на 25 ноября.

График отключения света в Одессе и Одесской области

Стало известно, как будут отключать электроснабжение в Одессе и Одесской области 25 ноября. Соответствующий график опубликовала компания ДТЭК.

Отключение света во Львове и Львовской области

Во Львове и области обнародовали графики отключения электроэнергии на 25 ноября.

По распоряжению НЭК Укрэнерго из-за значительного дефицита мощности в течение суток во Львове и области будут применены почасовые отключения.

Группа 1.1. Электроэнергии нет с 20:30 до 24:00.

Группа 1.2. Электроэнергия есть.

Группа 2.1. Электроэнергии нет с 08:00 до 10:00.

Группа 2.2. Электроэнергии нет с 17:00 до 20:30.

Группа 3.1. Электроэнергия есть.

Группа 3.2. Электроэнергии нет с 13:30 до 17:00.

Группа 4.1. Электроэнергии нет с 15:00 до 18:00.

Группа 4.2. Электроэнергии нет с 10:00 до 13:30.

Группа 5.1. Электроэнергии нет с 08:00 до 10:00.

Группа 5.2. Электроэнергии нет с 10:00 до 13:30.

Группа 6.1. Электроэнергии нет с 17:00 до 20:00.

Группа 6.2. Электроэнергии нет с 13:30 до 17:00.

Графики отключения света в Черкасской области

В Черкасской области в течение суток 25 ноября будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

Они включают шесть очередей. Ознакомиться с графиками можно в разделе Графики/Перечень очередей графиков почасовых отключений по ссылке на сайте Черкассыоблэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 19:00 — 21:00;

1.2 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00;

2.1 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00;

2.2 02:00 — 04:00, 10:00 — 12:00, 15:00 — 17:00, 21:00 — 23:00;

3.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 00:00;

3.2 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 00:00;

4.1 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 23:00 — 00:00;

4.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00;

5.1 12:00 — 14:00, 17:00 — 19:00;

5.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00;

6.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00;

6.2 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00.

Графики отключения света в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области 25 ноября будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Их будут применять в течение суток.

Об этом сообщается на сайте Прикарпатьеоблэнерго.

Графики отключения света в Хмельницкой области

Завтра в Хмельницкой области будут применены почасовые отключения электроэнергии в течение всего дня с 00:00 до 24:00.

Как сообщили в Хмельницкоблэнерго, возможно одновременное отключение до 2,5 очередей.

Графики отключения света в Чернигове и Черниговской области

По информации Черниговоблэнерго, завтра в Черниговской области будут действовать следующие графики почасовых отключений света.

В компании предупредили, что графики могут корректироваться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Графики отключения света в Сумской области

Завтра, 25 ноября, в Сумской области будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с распоряжением Укрэнерго.

Расписание отключений на 25 ноября:

с 00:00 до 06:00 — 1 очередь;

с 06:00 до 15:00 — 2 очереди;

с 15:00 до 18:00 — 2,5 очереди;

с 18:00 до 20:00 — 2 очереди;

с 20:00 до 24:00 — 1,5 очереди.

