Свет выключают чаще из-за снижения мощности реакторов АЭС – YASNO
- Из-за российских обстрелов в Украине работают только четыре из девяти реакторов АЭС.
- Нагрузка на энергосистему растет из-за похолодания.
Из-за российских обстрелов в Украине работают четыре реактора АЭС на пониженной мощности, вместо девяти.
Об этом заявил генеральный директор энергокомпании YASNO Сергей Коваленко.
Почему свет отключают чаще – объяснение гендиректора YASNO
— Вечер. Часов без света стало больше. Почему так происходит? Враг бьет не только по станциям, но и по сетям. Доставлять электроэнергию от работающих атомных станций становится все сложнее, — отметил Коваленко.
Он напомнил, что под ударами России оказались семь областей. Три АЭС снизили мощность из-за повреждения сетей.
Две атомные электростанции работают с уменьшенной генерацией. После последнего обстрела была потеряна еще одна высоковольтная линия. Одна АЭС потеряла часть внешнего питания.
— В результате имеем четыре реактора из девяти, которые работают на пониженной мощности. Сюда же добавляется необходимость проводить ремонтные работы на ряде линий. А учитывая похолодание, нагрузка на энергосистему только растет, — пояснил Коваленко.
Напомним, глава правления НАК Укрэнерго Виталий Зайченко прогнозирует, что графики отключений электроснабжения в Украине могут действовать в течение всего отопительного сезона. Такой вариант не исключается, поскольку война России против Украины еще не закончена.
Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что из-за существенного увеличения интенсивности российских ударов по энергетической инфраструктуре, с применением, в частности, баллистических ракет, во многих областях Украины возникли аварийные и более частые отключения света, а также локальные блэкауты.
По его словам, ситуация в энергосистеме остается сложной, но тысячи специалистов круглосуточно работают над восстановлением поврежденных объектов.