Из-за российских обстрелов в Украине работают четыре реактора АЭС на пониженной мощности, вместо девяти.

Об этом заявил генеральный директор энергокомпании YASNO Сергей Коваленко.

Почему свет отключают чаще – объяснение гендиректора YASNO

— Вечер. Часов без света стало больше. Почему так происходит? Враг бьет не только по станциям, но и по сетям. Доставлять электроэнергию от работающих атомных станций становится все сложнее, — отметил Коваленко.

Он напомнил, что под ударами России оказались семь областей. Три АЭС снизили мощность из-за повреждения сетей.

Две атомные электростанции работают с уменьшенной генерацией. После последнего обстрела была потеряна еще одна высоковольтная линия. Одна АЭС потеряла часть внешнего питания.

— В результате имеем четыре реактора из девяти, которые работают на пониженной мощности. Сюда же добавляется необходимость проводить ремонтные работы на ряде линий. А учитывая похолодание, нагрузка на энергосистему только растет, — пояснил Коваленко.

Напомним, глава правления НАК Укрэнерго Виталий Зайченко прогнозирует, что графики отключений электроснабжения в Украине могут действовать в течение всего отопительного сезона. Такой вариант не исключается, поскольку война России против Украины еще не закончена.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что из-за существенного увеличения интенсивности российских ударов по энергетической инфраструктуре, с применением, в частности, баллистических ракет, во многих областях Украины возникли аварийные и более частые отключения света, а также локальные блэкауты.

По его словам, ситуация в энергосистеме остается сложной, но тысячи специалистов круглосуточно работают над восстановлением поврежденных объектов.

