У вівторок, 25 листопада, заходи обмеження споживання електроенергії будуть застосовані у всіх регіонах України.

Про це повідомили в Укренерго.

Відключення світла на 25 листопада

В компанії зазначили, що причина відключень світла – наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури України.

Як інформує Укренерго, час і обсяг відключень світла 25 листопада будуть такими:

Графіки погодинних відключень:

з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 2,5 черг.

Графіки обмеження потужності:

з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

В НЕК Укренерго застерігають, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

Графіки відключення світла у Києві

У Києві 25 листопада діятимуть обмеження електропостачання. У ДТЕК оприлюднили графік відключення світла у столиці.

Графіки відключення світла у Київській області

Компанія ДТЕК надала графіки відключення світла на Київщині 25 листопада.

Графік відключення світла в Одесі та Одеській області

Стало відомо, як відключатимуть постачання електрики в Одесі та Одеській області 25 листопада. Відповідний графік опублікувала компанія ДТЕК.

Відключення світла у Львові та Львівській області

У Львові та області оприлюднили графіки відключення електроенергії на 25 листопада.

За розпорядженням НЕК Укренерго через значний дефіцит потужності протягом доби у Львові та області буде застосовано погодинні відключення.

Група 1.1. Електроенергії немає з 20:30 до 24:00.

Група 1.2. Електроенергія є.

Група 2.1. Електроенергії немає з 08:00 до 10:00.

Група 2.2. Електроенергії немає з 17:00 до 20:30.

Група 3.1. Електроенергія є.

Група 3.2. Електроенергії немає з 13:30 до 17:00.

Група 4.1. Електроенергії немає з 15:00 до 18:00.

Група 4.2. Електроенергії немає з 10:00 до 13:30.

Група 5.1. Електроенергії немає з 08:00 до 10:00.

Група 5.2. Електроенергії немає з 10:00 до 13:30.

Група 6.1. Електроенергії немає з 17:00 до 20:00.

Група 6.2. Електроенергії немає з 13:30 до 17:00.

Графіки відключення світла у Черкаській області

На Черкащині протягом доби 25 листопада діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Вони мають шість черг. Ознайомитися з графіками можна у розділі Графіки/Перелік черг графіків погодинних відключень за посиланням на сайті Черкасиобленерго.

Години відсутності електропостачання:

1.1 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 19:00 — 21:00;

1.2 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00;

2.1 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00;

2.2 02:00 — 04:00, 10:00 — 12:00, 15:00 — 17:00, 21:00 — 23:00;

3.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 00:00;

3.2 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 00:00;

4.1 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 23:00 — 00:00;

4.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00;

5.1 12:00 — 14:00, 17:00 — 19:00;

5.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00;

6.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00;

6.2 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00.

Графіки відключення світла в Івано-Франківській області

На Івано-Франківщині 25 листопада діятимуть графіки погодинних вимкнень електроенергії. Їх застосовуватимуть упродовж доби.

Про це інформують на сайті Прикарпаттяобленерго.

Графіки відключення світла у Хмельницькій області

Завтра на Хмельниччині будуть застосовані погодинні вимкнення електроенергії упродовж усього дня з 00:00 до 24:00.

Як повідомили у Хмельницькобленерго, можливе одночасне відключення до 2,5 черг.

Графіки відключення світла у Чернігові та Чернігівській області

За інформацією Чернігівобленерго, завтра на Чернігівщині будуть діяти такі графіки погодинних відключень світла.

В компанії попередили, що графіки можуть коригуватися в залежності від ситуації в енергосистемі.

Графіки відключення світла у Сумській області

Завтра, 25 листопада, на Сумщині діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до розпорядження Укренерго.

Розклад відключень на 25 листопада:

з 00:00 до 06:00 — 1 черга;

з 06:00 до 15:00 — 2 черги;

з 15:00 до 18:00 — 2,5 черги;

з 18:00 до 20:00 — 2 черги;

з 20:00 до 24:00 — 1,5 черги.

