Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении пяти российским командирам, причастным к ракетным ударам по Львову.

В ночь с 3 на 4 сентября 2024 года оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру, расположенную в зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – Ансамбль исторического центра г. Львов.

Во время воздушного нападения враг задействовал две аэробаллистические ракеты Кинжал и одну крылатую – Х-101.

Кто приказал атаковать Львов ракетами

По данным СБУ, атакой руководил генерал-майор Сергей Кувалдин – командующий дальней авиацией Военно-воздушных сил РФ.

К планированию ракетного удара он привлек своего первого заместителя полковника Сергея Шевеля.

Организовать атаку на гражданские объекты они поручили подразделениям российской 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии, которой командует генерал-майор Николай Варпахович.

Далее он приказал полковнику Олегу Скитскому – командиру 121-го тяжелого бомбардировочного полка РФ – осуществить ракетный обстрел Львова.

Также к воздушному удару по городу оккупанты привлекли 44-й отдельный авиационный полк спецназначения под командованием еще одного российского полковника – Дениса Ахмадеева.

Следователи СБУ заочно сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, повлекшие тяжкие последствия, совершенные по предварительному сговору группой лиц). Продолжаются комплексные меры по привлечению военных преступников РФ к ответственности.

Напомним, что в результате российских ударов 4 сентября во Львове были повреждены по меньшей мере семь памятников архитектуры местного значения, в частности на улицах Коновальца и Кокорудза.

Вражеская атака унесла жизни семи человек. В собственном доме погибла почти вся семья Базилевичей – семилетняя Эмилия, 18-летняя Дарья, 21-летняя Ярина и их 43-летняя мать Евгения. Среди живых остался только отец девочек и муж их матери Евгении Ярослав.

