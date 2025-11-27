Если темпы наступления российской армии останутся на нынешнем уровне, полный захват Донецкой области может произойти не раньше августа 2027 года.

Такие выводы обнародовал Институт изучения войны (ISW).

Кремлевские заявления и реальная динамика

Аналитики ISW отмечают, что победа России неизбежна. Несмотря на заявления Кремля о скором захвате Донетчины и гарантированном успехе, фактические темпы наступления окупантов свидетельствуют о значительных проблемах на фронте.

– Москва активно продвигает тезис о якобы гарантированной военной победе и быстром занятии Донбасса, особенно после появления информации о мирном плане из 28 пунктов. Это создает давление на Украину и Запад, но реальная динамика не подтверждает такие заявления, – подчеркивают в ISW.

Медленное наступление в Донецкой области

С начала штурма Покровска 31 июля русские войска продвинулись в среднем всего на 0,12 км в день.

По состоянию на 26 ноября оккупанты контролируют примерно 66% города, хотя работают там более 118 дней с участием по меньшей мере двух армейских группировок.

Площадь Покровска составляет 11,5 квадратных миль, и его полная оккупация до сих пор не состоялась.

На других участках фронта россияне увеличили темпы после августовского саммита на Аляске, продвигаясь в среднем на 9,3 кв. км в день.

Наиболее активное наступление зафиксировано в восточных районах Днепропетровской и Запорожской областей, в то время как в Донецкой области темпы остаются значительно ниже.

Прогноз ISW оккупации Донбасса

По подсчетам ISW, если текущие темпы сохранятся, российские войска могут достичь пределов полного захвата Донбасса только до августа 2027 года.

Аналитики отмечают, что Кремль вряд ли сосредоточит все ресурсы в Донецкой области, ведь стремится держать давление по всей линии фронта.

Несмотря на риторику Кремля о “неизбежности” победы, реальные данные свидетельствуют: скорый захват всей Донецкой области остается маловероятным.

