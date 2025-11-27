Якщо темпи наступу російської армії залишаться на нинішньому рівні, повне захоплення Донецької області може відбутися не раніше серпня 2027 року.

Такі висновки оприлюднив Інститут вивчення війни (ISW).

Кремлівські заяви та реальна динаміка

Аналітики ISW зазначають, що перемога Росії не є неминучою. Попри заяви Кремля про швидке захоплення Донеччини та гарантований успіх, фактичні темпи наступу окупантів свідчать про значні проблеми на фронті.

– Москва активно просуває тезу про нібито гарантовану військову перемогу та швидке зайняття Донеччини, особливо після появи інформації про мирний план з 28 пунктів. Це створює тиск на Україну та Захід, але реальна динаміка не підтверджує таких заяв, – наголошують в ISW.

Повільний наступ у Донецькій області

Від початку штурму Покровська 31 липня російські війська просунулися в середньому лише на 0,12 км на день.

Станом на 26 листопада окупанти контролюють приблизно 66% міста, хоча працюють там понад 118 днів за участі щонайменше двох армійських угруповань.

Площа Покровська становить 11,5 квадратних миль, і його повна окупація досі не відбулася.

На інших ділянках фронту росіяни збільшили темпи після серпневого саміту на Алясці, просуваючись у середньому на 9,3 кв. км на день.

Найбільш активний наступ зафіксований у східних районах Дніпропетровської та Запорізької областей, тоді як у Донецькій області темпи залишаються значно нижчими.

Прогноз ISW окупації Донеччини

За підрахунками ISW, якщо поточні темпи збережуться, російські війська можуть досягти меж повного захоплення Донеччини лише до серпня 2027 року.

Аналітики відзначають, що Кремль навряд чи зосередить усі ресурси на Донеччині, адже прагне тримати тиск по всій лінії фронту.

Попри риторику Кремля про “неминучість” перемоги, реальні дані свідчать: швидке захоплення всієї Донецької області залишається малоймовірним.

