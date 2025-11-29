Украинская делегация отправилась в Соединенные Штаты, где во Флориде запланирован очередной этап переговоров по мирному урегулированию.

Поездку возглавляют секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Сейчас смотрят

Умеров и Кислица отправились во Флориду: что известно

По данным агентства, украинская сторона планирует продолжить консультации по возможному мирному плану, который сейчас активно обсуждается на международном уровне.

Переговоры во Флориде станут следующим этапом дипломатического диалога между Киевом и Вашингтоном, призванного согласовать подходы к прекращению войны и укреплению безопасности в регионе.

В состав делегации вошли ключевые представители сектора национальной безопасности и дипломатической службы:

Рустем Умеров, секретарь СНБО — ответственный за стратегические вопросы безопасности и координацию межведомственной политики;

секретарь СНБО — ответственный за стратегические вопросы безопасности и координацию межведомственной политики; Сергей Кислица, первый заместитель министра иностранных дел — опытный дипломат, который длительное время представляет Украину на международных площадках.

Во Флориде делегация проведет встречу со спецпредставителем США Стивом Виткоффом.

К переговорам также планирует присоединиться Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа и один из его ключевых советников в неформальных дипломатических контактах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.