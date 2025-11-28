Глава ОП Ермак уходит в отставку – Зеленский
- Руководитель ОП Андрей Ермак написал заявление об отставке.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что после этого состоится перезагрузка Офиса президента.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал заявление об отставке.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Ермак написал заявление об отставке
— Я благодарен Андрею за то, что украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть, — отметил глава государства.
На сайте Офиса президента обнародован официальный указ №868/2025 об отставке Ермака, подписанный Зеленским.
В субботу, 29 ноября, Зеленский проведет консультации с кандидатами на замену уволенному Ермаку.
— И когда у нас у всех есть такой внешний вызов — война — мы должны быть сильными внутри. Именно на защите Украины будут сосредоточены 100% наших сил. Каждый сейчас должен действовать именно так — в интересах нашего государства — и защищать наше государство, — подчеркнул президент.
Напомним, утром 28 ноября НАБУ и САП сообщили об обысках у Ермака, но не назвали причин.
Руководитель Офиса президента подтвердил, что антикоррупционные органы пришли к нему домой. Он заверил в полном содействии с его стороны.
Что известно об Андрее Ермаке
Андрей Ермак возглавлял Офис президента Украины с 11 февраля 2020 года.
До этого он работал помощником президента. Также входил в Наблюдательный совет концерна Укроборонпром и Национальный инвестиционный совет.
На протяжении многих лет занимался юридической практикой и общественной деятельностью.
Является основателем медиакомпании Garnet International Media Group.
В 2019 году присоединился к предвыборной кампании кандидата в президенты Владимира Зеленского.