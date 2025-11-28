Руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал заявление об отставке.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Ермак написал заявление об отставке

— Я благодарен Андрею за то, что украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть, — отметил глава государства.

На сайте Офиса президента обнародован официальный указ №868/2025 об отставке Ермака, подписанный Зеленским.

В субботу, 29 ноября, Зеленский проведет консультации с кандидатами на замену уволенному Ермаку.

— И когда у нас у всех есть такой внешний вызов — война — мы должны быть сильными внутри. Именно на защите Украины будут сосредоточены 100% наших сил. Каждый сейчас должен действовать именно так — в интересах нашего государства — и защищать наше государство, — подчеркнул президент.

Напомним, утром 28 ноября НАБУ и САП сообщили об обысках у Ермака, но не назвали причин.

Руководитель Офиса президента подтвердил, что антикоррупционные органы пришли к нему домой. Он заверил в полном содействии с его стороны.

Что известно об Андрее Ермаке

Андрей Ермак возглавлял Офис президента Украины с 11 февраля 2020 года.

До этого он работал помощником президента. Также входил в Наблюдательный совет концерна Укроборонпром и Национальный инвестиционный совет.

На протяжении многих лет занимался юридической практикой и общественной деятельностью.

Является основателем медиакомпании Garnet International Media Group.

В 2019 году присоединился к предвыборной кампании кандидата в президенты Владимира Зеленского.

