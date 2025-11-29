Умєров і Кислиця поїхали до Флориди для обговорення мирного плану з США
Українська делегація вирушила до Сполучених Штатів, де у Флориді запланований черговий етап перемовин щодо мирного врегулювання.
Поїздку очолюють секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Умєров і Кислиця вирушили до Флориди: що відомо
За даними агентства українська сторона планує продовжити консультації щодо можливого мирного плану, який нині активно обговорюється на міжнародному рівні.
Переговори у Флориді стануть наступним етапом дипломатичного діалогу між Києвом і Вашингтоном, покликаного узгодити підходи до припинення війни та зміцнення безпеки в регіоні.
До складу делегації увійшли ключові представники сектору національної безпеки та дипломатичної служби:
- Рустем Умєров, секретар РНБО — відповідальний за стратегічні питання безпеки та координацію міжвідомчої політики;
- Сергій Кислиця, перший заступник міністра закордонних справ — досвідчений дипломат, який тривалий час представляє Україну на міжнародних майданчиках.
У Флориді делегація проведе зустріч зі спецпредставником США Стівом Віткоффом.
До перемовин також планує долучитися Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа та один із його ключових радників у неформальних дипломатичних контактах.