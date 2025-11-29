Українська делегація вирушила до Сполучених Штатів, де у Флориді запланований черговий етап перемовин щодо мирного врегулювання.

Поїздку очолюють секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Умєров і Кислиця вирушили до Флориди: що відомо

За даними агентства українська сторона планує продовжити консультації щодо можливого мирного плану, який нині активно обговорюється на міжнародному рівні.

Переговори у Флориді стануть наступним етапом дипломатичного діалогу між Києвом і Вашингтоном, покликаного узгодити підходи до припинення війни та зміцнення безпеки в регіоні.

До складу делегації увійшли ключові представники сектору національної безпеки та дипломатичної служби:

Рустем Умєров, секретар РНБО — відповідальний за стратегічні питання безпеки та координацію міжвідомчої політики;

секретар РНБО — відповідальний за стратегічні питання безпеки та координацію міжвідомчої політики; Сергій Кислиця, перший заступник міністра закордонних справ — досвідчений дипломат, який тривалий час представляє Україну на міжнародних майданчиках.

У Флориді делегація проведе зустріч зі спецпредставником США Стівом Віткоффом.

До перемовин також планує долучитися Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа та один із його ключових радників у неформальних дипломатичних контактах.

