В Украине продолжают действовать ограничения на выезд мужчин в возрасте 18-60 лет.

Правила почти не изменились, однако есть важные уточнения относительно пересечения границы военнообязанными и категорий лиц, которые могут выехать.

Мужчины 18-22 лет, а также отдельные группы, как и раньше, имеют право выехать за границу при наличии необходимых документов.

Что именно меняется в правилах выезда мужчин с 1 декабря 2025 года и кто может пересечь границу – рассказываем в материале Фактов ICTV.

Кому разрешен выезд за границу с 1 декабря 2025 года

Из Украины с 1 декабря 2025 года будут иметь право беспрепятственно выезжать мужчины от 18 до 22 лет, а также старше 60 лет.

В то же время мужчины в возрасте от 23 до 60 лет тоже могут выехать, но только при наличии оснований, предусмотренных законодательством:

по состоянию здоровья;

по семейным обстоятельствам;

для обучения (студенты и курсанты);

по профессиональным потребностям;

для поездок, связанных с помощью ВСУ (волонтеры).

Для выезда мужчины от 18 до 22 лет должны подготовить следующие документы:

паспорт;

военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме), который имеют право требовать представители Госпогранслужбы.

Какие ограничения на выезд мужчин будут действовать в декабре 2025 года

В декабре 2025 года правила выезда мужчин за границу могут ужесточиться из-за законопроекта №14210, который Верховная Рада зарегистрировала 14 ноября. Документ предлагает новые ограничения для льготно забронированных работников критической инфраструктуры, если у них есть нарушения воинского учета.

Что именно предлагает законопроект №14210:

временно запретить выезд за границу работникам критической инфраструктуры, которые имеют 45-дневное бронирование для устранения нарушений учета;

расширить перечень оснований, по которым человек считается не имеющим права пересекать границу;

усилить контроль за использованием бронирования, чтобы его не применяли для отпусков или неофициальных поездок во время военного положения.

Отмечается, что после устранения нарушений и получения нового бронирования работники смогут беспрепятственно выезжать за границу – дополнительные ограничения не будут применяться.

Почему предлагают такие изменения?

В Раде отмечают, что если человек является критически важным для государства, он должен находиться в Украине и выполнять свои функции, а не покидать территорию страны во время войны.

Какие документы нужны для пересечения границы мужчинам 18-60 лет в декабре 2025 года

С 12 октября 2025 года для всех украинцев, в том числе военнообязанных мужчин 18-60 лет, изменились правила пересечения границ ЕС.

Это связано с запуском системы Entry/Exit System (EES), которая фиксирует все пересечения внешних границ Шенгена.

Теперь вместо традиционных паспортных штампов необходимо пройти цифровую регистрацию:

предоставить фото лица;

оставить отпечатки четырех пальцев (для лиц от 12 лет);

предоставить информацию из загранпаспорта;

указать дату, место въезда/выезда и случаи отказа во въезде.

Все пассажиры транспортных средств должны выходить для прохождения биометрии.

Система EES распространяется на поездки до 90 дней в течение 180 дней и помогает контролировать пребывание, предотвращать использование поддельных документов и повышает безопасность в Шенгенской зоне.

Исключения: кто имеет право на выезд во время военного положения в декабре 2025 года

В декабре 2025 года мужчины призывного возраста (18-60 лет) могут выезжать за границу в отпуск только при условии, что предприятие предоставило им бронь и соответствующее разрешение.

Право на выезд также имеют:

те, кто сопровождает людей с инвалидностью;

мужчины, выезжающие на лечение;

те, кто имеет другие документально подтвержденные основания.

Однако это не касается лиц, чьи должности указаны в пункте 2.14 Правил пересечения границы.

Такие забронированные смогут выезжать только для служебной командировки.

Кому могут отказать в выезде за границу с 1 декабря 2025 года: основные причины

Госпогранслужба может отказать в пересечении границы, если военнообязанный:

не имеет военно-учетного документа (бумажного или цифрового);

не предоставил документы, дающие право на выезд (справка об инвалидности, подтверждение отсрочки, документы о детях и т.д.);

имеет несоответствия в документах с данными в реестре Оберіг;

находится в розыске или есть ошибка в учетных данных;

не может подтвердить основание, по которому просит право выезда.

Факты ICTV узнали у юристов БПД, могут ли выезжать за границу мужчины, исключенные из воинского учета.

Исключенные из учета – кто это

По словам юристов БПД, к этой категории относятся:

мужчины старше 60 лет (предельный возраст запаса);

осужденные за тяжкие или особо тяжкие преступления;

непригодные к службе по заключению ВВК;

граждане, которым прекращено гражданство Украины.

Даже если человека признали непригодным к службе, это не гарантирует автоматический выезд. Все процедуры должны быть выполнены законно и в полном объеме.

Чтобы иметь право на выезд, необходимо:

Подать заявление в ТЦК об исключении из воинского учета и получить результаты.

Получить справку ВВК о непригодности к военной службе.

Проверить информацию в приложении Резерв+, потому что даже с бумажным билетом может быть несоответствие в цифровом реестре.

Адвокат Екатерина Анищенко советует всем, кто исключен из учета, обязательно проверять Резерв+ перед поездкой, чтобы избежать проблем на границе.

