Виїзд чоловіків за кордон із 1 листопада 2025 року практично не зміниться, порівняно з попереднім місяцем. Для військовозобов’язаних призовного віку він все ще обмежений, крім чоловіків віком від 18 до 22 років включно, з деякими винятками.

Як змінились правила в’їзду українців до ЄС

Для усіх українців, в тому числі військовозобов’язаних, починаючи з 12 жовтня 2025 року змінилися правила перетину кордонів ЄС.

Так, країни союзу запровадили систему в’їзду/виїзду (Entry/Exit System – EES), за якою запрацювала автоматизована база даних, що фіксує всі перетини зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн, в тому числі – України.

Тепер замість паспортних штампів необхідно буде пройти цифрову реєстрацію перетину кордону:

надати фото обличчя;

відбитки чотирьох пальців (для осіб від 12 років);

інформацію із закордонного паспорта;

а також дату, місце в’їзду/виїзду та випадки відмови у в’їзді.

Відповідно, всім пасажирам транспортних засобів доведеться виходити для проходження біометрії.

Під цю систему підпадатимуть поїздки терміном до 90 днів протягом 180 днів.

Цей крок пояснили необхідністю ефективного контролю за дотриманням правил перебування у країнах ЄС, запобіганням використанню підроблених документів, а також – підвищенням безпеки у Шенгенській зоні.

Кому можна виїхати за кордон з 1 листопада 2025 року

З 1 листопада 2025 року, як і в жовтні, мають право на безперешкодний перетин кордону під час воєнного стану чоловіки віком від 18 до 22 років, а також – старші за 60 років.

Чоловікам віком від 23 до 60 років можуть виїжджати за кордон за наявності підстав, передбачених законодавством.

Зокрема:

Через стан здоров’я;

Через сімейні обставини;

Через навчання (студенти та курсанти);

Через професію (наприклад, представники певних професій, які забезпечують функціонування певних галузей);

Для допомоги ЗСУ (волонтери).

Для виїзду чоловікам від 18 до 22 років необхідно підготувати такі документи:

Паспорт;

Військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі), який можуть вимагати представники Держприкордонслужби.

Як виїхати за кордон з 1 листопада 2025 року заброньованому чоловіку

Заброньовані чоловіки призовного віку можуть виїжджати за кордон у відпустку у разі, якщо робота надасть їм відповідний дозвіл.

У той же час не зможуть виїхати для відпочинку у відпустці ті заброньовані, чиї посади перераховані в пункті 2.14 Правил про перетин кордону.

Їх випустять за кордон тільки для службового відрядження.

Іншим заброньованим для виїзду у відпустку за кордон необхідно отримати документ, що структура, яка їх забронювала, надає таку можливість.

Кому відмовлять у виїзді за кордон з 1 листопада

Держприкордонслужба не дозволить виїхати за кордон військовозобов’язаним, які не нададуть військово-обліковий документ, документи, що підтверджують їхнє право на виїзд (довідки про інвалідність, про відстрочку від призову, свідоцтво про народження дітей тощо); або ж у разі виявлення невідповідностей у документах та інформації в реєстрі про подання особи в розшук до Нацполіції.

Чи можна виїхати за кордон чоловікам, які уже виключені з військового обліку

Як дізнались Факти ICTV у юристів БПД, чоловіки, виключені з військового обліку – це ті, хто досяг граничного віку перебування в запасі, тобто особи старші за 60 років.

Також у цю категорію входять засуджені, які позбавлені волі за тяжкі або особливо тяжкі злочини, непридатні до військової служби за висновками ВЛК, та особи, яким припинене громадянство України.

Юристи зауважують, що для того, щоб людина змогла виїхати за кордон, особливо якщо вона має вік від 18 до 60 років, необхідно зібрати усі відповідні документи.

– У військово-обліковому документі потрібно мати відповідну відмітку про виключення з військового обліку, а також печатку. Крім того, інформація повинна бути оновленою у реєстрі військовозобов’язаних Оберіг. Також в цьому реєстрі зазначаються причини, відповідно до яких особу було виключено з військового обліку, – говорять юристи.

Тож навіть якщо людину визнали непридатною до військової служби під час воєнного стану, це зовсім не означає, що вона зможе без перешкод перетнути кордон України. Адже необхідно, щоб вся процедура була виконана у відповідному законному порядку. Особа, яка виключається з військового обліку, повинна подати заяву до ТЦК про виключення з обліку та отримати результати.

Крім того, треба отримати довідку ВЛК про непридатність до військової служби.

Чоловікам за 60 можна безперешкодно перетинати державний кордон, адже вони більше не є військовозобов’язаними, однак їм все ж потрібно, щоб у ТЦК через реєстр Оберіг зробили відповідну відмітку, що людина досягла граничного віку та виключена з військового обліку.

Іноді ТЦК можуть вимагати від виключеної з військового обліку людини повторно стати на облік через застарілість або втрату документів про повну непридатність до військової служби.

В такому випадку людині доведеться повторно доводити, що вона є непридатною.

Адвокатка Катерина Аніщенко порадила усім військовозобов’язаним, яких виключили з військового обліку, обов’язково встановити застосунок Резерв+ і уважно перевірити наявну там інформацію.

Адже навіть з паперовим квитком на руках, де є помітка про виключення з обліку, людина може потрапити в ситуацію, коли у Резевр+ цієї інформації більше немає.

