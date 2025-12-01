В Україні продовжують діяти обмеження на виїзд чоловіків віком 18-60 років.

Правила майже не змінилися, однак є важливі уточнення щодо перетину кордону військовозобов’язаними та щодо категорій осіб, які можуть виїхати.

Водночас чоловіки 18-22 років, а також окремі групи, як і раніше, мають право виїхати за кордон за наявності необхідних документів.

Зараз дивляться

Що саме змінюється в правилах виїзду чоловіків із 1 грудня 2025 року та хто може перетнути кордон – розповідаємо у матеріалі Фактів ICTV.

Кому дозволено виїзд за кордон з 1 грудня 2025 року

З 1 грудня 2025 року матимуть право безперешкодно виїжджати з України чоловіки від 18 до 22 років, а також старші за 60 років.

Чоловіки віком від 23 до 60 років можуть виїхати лише за наявності підстав, передбачених законодавством:

за станом здоров’я;

за сімейними обставинами;

для навчання (студенти та курсанти);

за професійними потребами;

для поїздок, пов’язаних із допомогою ЗСУ (волонтери).

Для виїзду чоловіки від 18 до 22 років мають підготувати такі документи:

паспорт;

військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі), який мають право вимагати представники Держприкордонслужби.

Які обмеження на виїзд чоловіків діятимуть у грудні 2025 року

У грудні 2025 року правила виїзду чоловіків за кордон можуть посилитися через законопроєкт №14210, який Верховна Рада зареєструвала 14 листопада. Документ пропонує нові обмеження для пільгово заброньованих працівників критичної інфраструктури, якщо у них є порушення військового обліку.

Що саме пропонує законопроєкт №14210:

тимчасово заборонити виїзд за кордон працівникам критичної інфраструктури, які мають 45-денне бронювання для усунення порушень обліку;

розширити перелік підстав, за яких людина вважається такою, що не може перетинати кордон;

посилити контроль за використанням бронювання, щоб його не застосовували для відпусток чи неофіційних поїздок під час воєнного стану.

Зазначається, що після усунення порушень і отримання нового бронювання працівники зможуть безперешкодно виїжджати за кордон – додаткові обмеження не застосовуватимуться.

Чому пропонують такі зміни?

У Раді наголошують, що якщо людина є критично важливою для держави, вона має перебувати в Україні й виконувати свої функції, а не залишати територію країни під час війни.

Які документи потрібні для перетину кордону чоловікам 18-60 років у грудні 2025 року

З 12 жовтня 2025 року для всіх українців, зокрема військовозобов’язаних чоловіків 18-60 років, змінилися правила перетину кордонів ЄС.

Це пов’язано із запуском системи Entry/Exit System (EES), яка фіксує всі перетини зовнішніх кордонів Шенгену.

Тепер замість традиційних паспортних штампів необхідно пройти цифрову реєстрацію:

надати фото обличчя;

залишити відбитки чотирьох пальців (для осіб від 12 років);

надати інформацію із закордонного паспорта;

вказати дату, місце в’їзду/виїзду та випадки відмови у в’їзді.

Усі пасажири транспортних засобів мають виходити для проходження біометрії.

Система EES поширюється на поїздки до 90 днів протягом 180 днів і допомагає контролювати перебування, запобігати використанню підроблених документів та підвищує безпеку у Шенгенській зоні.

Винятки: хто має право на виїзд під час воєнного стану у грудні 2025 року

У грудні 2025 року чоловіки призовного віку (18-60 років) можуть виїжджати за кордон у відпустку лише за умови, що підприємство надало їм бронь і відповідний дозвіл.

Право на виїзд також мають:

ті, хто супроводжує людей з інвалідністю;

чоловіки, які виїжджають на лікування;

ті, хто має інші документально підтверджені підстави.

Проте це не стосується осіб, чиї посади зазначені в пункті 2.14 Правил перетину кордону. Такі заброньовані зможуть виїжджати лише для службового відрядження.

Кому можуть відмовити у виїзді за кордон з 1 грудня 2025 року: головні причини

Держприкордонслужба може відмовити у перетині кордону, якщо військовозобов’язаний:

не має військово-облікового документа (паперового або цифрового);

не надав документи, що дають право на виїзд (довідка про інвалідність, підтвердження відстрочки, документи про дітей тощо);

має невідповідності в документах із даними в реєстрі Оберіг;

перебуває в розшуку або є помилка в облікових даних;

не може підтвердити підставу, за якою просить право виїзду.

Факти ICTV дізналися у юристів БПД, чи можуть виїжджати за кордон чоловіки, виключені з військового обліку.

Виключені з обліку – хто це

За словами юристів БПД, до цієї категорії належать:

чоловіки, старші за 60 років (граничний вік запасу);

засуджені за тяжкі або особливо тяжкі злочини;

непридатні до служби за висновком ВЛК;

громадяни, яким припинено громадянство України.

Навіть якщо людину визнали непридатною до служби, це не гарантує автоматичний виїзд. Всі процедури мають бути виконані законно та у повному обсязі.

Щоб мати право виїзду, необхідно:

Подати заяву до ТЦК про виключення з військового обліку та отримати результати. Отримати довідку ВЛК про непридатність до військової служби. Перевірити інформацію у застосунку Резерв+, бо навіть із паперовим квитком може бути невідповідність у цифровому реєстрі.

Адвокатка Катерина Аніщенко радить всім, хто виключений з обліку, обов’язково перевіряти Резерв+ перед поїздкою, щоб уникнути проблем на кордоні.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.