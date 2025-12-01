Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом и главным исполнительным директором авиакосмической компании Dassault Aviation Эриком Трапье возможность приобретения Украиной многоцелевых истребителей семейства Rafale.

Об этом глава государства сообщил по итогам встречи.

Встреча Зеленского и директора Dassault Aviation: что известно

Зеленский ознакомился с производственными мощностями предприятия и провел переговоры о перспективных направлениях сотрудничества и возможностях локализации производства в Украине.

Сейчас смотрят

— Обсудили перспективные направления сотрудничества, возможности локализации в нашей стране и технические характеристики самолетов военного назначения, прежде всего многоцелевых истребителей семейства Rafale, которые Украина сможет приобрести в рамках подписанной 17 ноября декларации с президентом Франции Эммануэлем Макроном, — отметил Зеленский в сообщении.

Напомним, 17 ноября во время пресс-конференции в Париже Владимир Зеленский заявил о планах Украины получить от Франции восемь систем ПВО SAMP-T, 100 самолетов Rafale, шесть пусковых установок и радары.

— Сегодня подписываются важные документы о значительном усилении наших оборонных возможностей. Во-первых, Украина сможет получить 100 самолетов Rafale F-4, очень мощные французские радары, восемь систем противовоздушной обороны SAMP-T, шесть пусковых установок. Это детали, наверное, для кого-то технические детали, а для нас это важно, — сказал президент.

По словам Зеленского, стратегическая договоренность будет действовать в течение 10 лет, начиная с 2026 года.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.