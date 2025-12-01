Президент Володимир Зеленський обговорив із президентом та головним виконавчим директором авіакосмічної компанії Dassault Aviation Еріком Трап’є можливість придбання Україною багатоцільових винищувачів сімейства Rafale.

Про це глава держави повідомив за підсумками зустрічі.

Зустріч Зеленського та директора Dassault Aviation: що відомо

Зеленський ознайомився з виробничими потужностями підприємства та провів переговори щодо перспективних напрямів співпраці та можливостей локалізації виробництва в Україні.

– Обговорили перспективні напрями співпраці, можливості локалізації в нашій країні та технічні характеристики літаків військового призначення, передусім багатоцільових винищувачів сімейства Rafale, які Україна зможе придбати в межах підписаної 17 листопада декларації з президентом Франції Еммануелем Макроном, – зазначив Зеленський у дописі.

Нагадаємо, 17 листопада під час пресконференції у Парижі Володимир Зеленський заявив про плани України отримати від Франції вісім систем ППО SAMP-T, 100 літаків Rafale, шість пускових установок та радари.

– Сьогодні підписуються важливі документи про значне посилення наших оборонних спроможностей. Перше, це Україна зможе отримати 100 літаків Rafale F-4, дуже сильні французькі радари, вісім систем протиповітряної оборони SAMP-T, шість пускових. Це деталі, напевно, для когось технічні деталі, а для нас це важливо, – сказав президент.

За словами Зеленського, стратегічна домовленість буде діяти протягом 10 років, починаючи з 2026 року.

