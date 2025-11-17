Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение об оборонном сотрудничестве. Об этом Зеленский сообщил в комментарии корреспонденту французского телеканала TF1, который он дал сразу после торжественной церемонии подписания документа.

После этого он уточнил, что Украина планирует заказать во Франции около ста многоцелевых истребителей Rafalet. Это многоцелевые истребители четвертого поколения, разработанные компанией Dassault Aviation.

Что известно о технических характеристиках самолета Rafalе, его преимуществах и недостатках — читайте далее в материале.

Rafale — что известно об истребителе

Многоцелевой истребитель Rafale совершил свой первый полет 4 июля 1986 года. На сегодня эксплуатируется четырьмя странами, среди которых Франция, Индия, Египет и Катар.

Как рассказал Фактам ICTV авиационный эксперт Богдан Долинце, всего истребителей Rafale было выпущено небольшое количество, до 175 единиц. Это где-то соизмеримо с Gripen, поскольку их также было изготовлено всего несколько сотен.

Сегодня Rafale выпускается в трех основных моделях: C — одноместный наземный, B — двухместный наземный (составляет 60% всего воздушного флота) и M — одноместный палубный.

— По размеру и назначению Rafale соизмерим с советским МиГ-29. Вместе с тем имеет разный диапазон вооружения образца НАТО. Это и использование различных ракет типа воздух-воздух или воздух-земля. Туда относятся и ракеты, которые Украине уже поставлялись, например AIM-9 или AIM-120, так и ряд других, которые изготавливаются непосредственно Францией или другими странами НАТО. Может быть платформой для запуска крылатых ракет, например, Storm Shadow, — объяснил эксперт.

В целом в истребитель Rafale интегрирована вся возможная современная электроника, включая радар с активной антенной решеткой, электронно-оптической системой, позволяющей фиксировать тепловые сигнатуры воздушных целей за десятки километров.

Также самолеты имеют встроенную станцию РЭБ для подавления радаров противника, модули разведки и тепловизионную станцию с лазерным целеуказателем. Последняя нужна для нанесения высокоточных ударов по наземным целям.

Rafale имеет полностью цифровой борт. Перед пилотами расположена довольно лаконичная приборная панель, сочетающая голосовое управление с плоским сенсорным экраном.

Еще одной особенностью Rafale является то, что он может дозаправляться в полете и нести до 5 топливных баков для очень дальних перелетов.

Относительно недостатков, Богдан Долинце указал на достаточно высокую цену Rafale. По разным данным, стоимость единицы варьируются от $85 млн до $120 млн, цена зависит от комплектации.

— Если говорить об обслуживании, нужно будет отдельно под такой самолет готовить и наземный персонал, и летный состав. Второе важное ограничение — из-за того, что этих самолетов в целом было изготовлено не так много единиц, то возникает вопрос о создании необходимого склада запчастей, его поддержки, то есть наличии ассортимента, и, конечно, заблаговременный заказ и пополнение. Это ключевой вызов для всех самолетов, которые изготовлены небольшой серией, — объяснил эксперт.

Тактико-технические характеристики Rafale:

экипаж: 1-2 человека;

длина: 15,27 м;

размах крыльев: 10,80 м;

высота: 5,34 м;

площадь поверхности крыльев: 45,7 кв. м;

масса пустого: 9 060 кг (10 220 кг);

нормальная взлетная масса: 14 710 кг;

максимальная взлетная масса: 24 500 кг;

масса полезной нагрузки: 9 500 кг;

масса топлива во внутренних баках: 4700 кг;

масса топлива в ПТБ: 7 500 кг;

двигатели: 2 х 5 100 кгс.

Летные характеристики:

максимальная скорость на большой высоте: 2 203 км/ч (1,8 Маха);

боевой радиус: 1 800 км;

боевой радиус: 1 093 км в варианте истребителя-перехватчика;

практический потолок: 16 760 м;

скороподъемность: >305 м/с (18 300 м/мин);

нагрузка на крыло: 326 кг/м²;

тягооснащенность: 1,13;

максимальная эксплуатационная перегрузка: 9 g.

Вооружение:

пушечное: 1×30 мм Nexter DEFA 791B (темп стрельбы 2 500 выстр/мин), боезапас — 125 патронов типа OPIT (бронебойно-зажигательный трассирующий);

ракеты:

— воздух-воздух: MICA, AIM-9, AIM-120, AIM-132, MBDA Meteor, Magic-2;

— воздух-земля: ASMP с ядерной боевой частью, Apache, AM39, Storm Shadow, AASM.

