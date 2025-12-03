В Министерстве социальной политики, семьи и единства объяснили, почему не приходит тысяча гривен от Зеленского.

В третью и четвертую волну выплат государственной программы Зимняя поддержка украинцы получат по 1 тыс. гривен по заявкам, поданным через Дію с 18 по 22 ноября.

Почему не приходит 1000 от Зеленского

— В рамках следующих волн выплат Зимней поддержки помощь в 1 тыс. гривен получат более 2,2 млн украинцев: примерно 1,3 млн — в третью волну, еще почти 866 тыс. — в четвертую. Всего на эти выплаты выделено до 3 млрд гривен, — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что 3 декабря профинансируют Зимнюю тысячу для тех, кто подал заявку в Дії 18 и 19 ноября, а в ближайшие дни выплаты получат пользователи с заявками 20-22 ноября.

Ожидается, что те, кто оформил заявку через отделение Укрпочты, начнут получать средства 6 декабря.

Ранее в рамках второй волны выплат помощь получили 2,5 млн украинцев на сумму более 3 млрд грн.

В ответ на вопрос, почему не приходит зимняя 1000 гривен, отмечается, что в целом украинцы уже подали 14,8 млн заявок: 12 млн через Дію и почти 952 тыс. – через Укрпочту.

Что известно о Зимней поддержке

Напомним, что с 15 ноября по 24 декабря правительство запустило возможность подать заявку через приложение Дія или в отделении Укрпочты на получение помощи в 1 тыс. грн в рамках программы Зимняя поддержка.

Воспользоваться средствами можно до 30 июня 2026 года.

Потратить помощь разрешено на коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, почтовые услуги, книги, благотворительность и донаты Силам обороны.

Помощь не может быть использована для приобретения подакцизных товаров, а также запрещено снимать наличные со специального счета.

С 21 ноября по 17 декабря продолжается прием заявок на выплату 6,5 тыс. грн в рамках Зимней поддержки для украинцев, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Речь идет о:

детях под опекой или попечительством;

детях с инвалидностью;

детях-воспитанниках приемных семей и детских домов семейного типа (включая детей с инвалидностью);

людях с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц;

детей из числа ВПЛ, получающих выплату на проживание;

детей из малообеспеченных семей в возрасте до 18 лет;

одиноких пенсионеров, получающих надбавку на уход.

Средства можно будет потратить в течение 180 дней с момента зачисления на одежду и обувь, лекарственные средства и витамины.

Правительство ожидает от 10 до 14 млн получателей единовременной государственной денежной помощи по программе Зимняя поддержка – 1 тыс. грн для взрослых и детей и 6,5 тыс. грн для наиболее уязвимых категорий.

Ожидаемые расходы составляют 14 млрд грн.

