С 15 ноября начался прием заявок на Зимнюю поддержку в Дии. Многие украинцы уже воспользовались этой возможностью. Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, выплаты должны поступить на счета граждан в течение 10 рабочих дней с даты подачи заявки.

Для тех, кто ожидает эти средства, самым актуальным является вопрос, куда можно потратить зимнюю 1000.

Факты ICTV узнавали подробности о правилах использования этой помощи.

Зимняя 1000 — куда можно потратить деньги

Нынешняя программа Зимняя поддержка предусматривает, что финансовую помощь, а именно 1 000 Зеленского, можно будет использовать по двум основным направлениям.

На что можно потратить зимнюю тысячу:

Есть возможность направить эти деньги на благотворительность и поддержку нашей обороны. Это означает, что средства можно перечислить на отпор российской агрессии, поддержку Сил обороны, помощь в восстановлении Украины или же просто перечислить их проверенным благотворительным организациям.

Средства разрешено использовать на оплату товаров и услуг, произведенных именно в Украине.

Этот пункт значительно расширяет возможности украинцев, на что можно потратить 1000 от Зеленского, по сравнению с прошлой зимой. Теперь эти деньги реально помогут покрыть самые необходимые расходы.

В частности, можно оплатить коммунальные услуги, а именно рассчитаться за свет, газ, отопление и воду.

Более того, удастся приобрести продукты питания, рассчитавшись в бакалейном магазине или крупном супермаркете. Также деньги можно потратить на лекарства и медицинские товары в аптеках, а еще купить книги и другую печатную продукцию. В дополнение к этому, финансовая помощь покрывает оплату почтовых услуг.

На что можно потратить 1000 Зимней поддержки в отделениях Укрпочты

На что можно потратить 1000 Зеленского в Укрпочте:

Можно приобрести любую продукцию украинских производителей непосредственно в отделениях Укрпочты.

Доступна оплата почтовых услуг.

Возможны расходы на отправку, денежные переводы и другие услуги Укрпочты, включая оплату коммунальных услуг.

Также средства можно направить на поддержку ВСУ.

Куда можно потратить зимнюю тысячу: перечень магазинов

Как и в прошлом году, процесс оплаты будет проходить в соответствии с так называемыми MCC-кодами. Это означает, что возможность рассчитаться Зимней поддержкой зависит от того, имеет ли конкретный магазин или поставщик услуг код, соответствующий перечню, официально разрешенному правительством.

Чтобы проверить, на что разрешено тратить средства, мы обратились к постановлению Кабинета Министров №1443. В этом документе указан полный перечень категорий расходов, а в приложении 1 представлен список МСС-кодов, по которым можно осуществлять оплату.

На что можно потратить Зимнюю єПідтримку — перечень MCC-кодов:

4900 — оплата коммунальных услуг: электричество, газ, тепло, вода.

5411 — продуктовые магазины и супермаркеты.

5499 — другие продовольственные точки: рынки, специализированные магазины, продажа полуфабрикатов, готовых блюд, а также торговые автоматы.

5912 — аптеки и аптечные супермаркеты.

5942, 5994 — книжная продукция и другие печатные издания.

8398 — благотворительные и социальные организации.

9402 — почтовые услуги.

Если этот код (Merchant Category Code) совпадает с одной из разрешенных категорий, то платеж успешно пройдет. Если же нет, то оплатить покупку с помощью зимней тысячи не удастся.

