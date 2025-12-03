У Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності пояснили, чому не приходить тисяча гривень від Зеленського.

У третю та четверту хвилі виплат держаної програми Зимова підтримка українці отримають по 1 тис. гривень за заявками, поданими через Дію з 18 по 22 листопада.

Чому не приходить 1000 від Зеленського

– У межах наступних хвиль виплат Зимової підтримки допомогу в 1 тис. гривень отримають понад 2,2 млн українців: приблизно 1,3 млн – у третю хвилю, ще майже 866 тис. – у четверту. Разом на ці виплати виділено до 3 млрд гривень, – йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що 3 грудня профінансують Зимову тисячу для тих, хто подав заявку в Дії 18 та 19 листопада, а в найближчі дні виплати отримають користувачі з заявками 20-22 листопада.

Очікується, що ті, хто оформив заявку через відділення Укрпошти, почнуть отримувати кошти 6 грудня.

Раніше у межах другої хвилі виплат допомогу отримали 2,5 млн українців на суму понад 3 млрд грн.

У відповідь на питання, чому не приходить зимова 1000 гривень, зазначається, що загалом українці вже подали 14,8 млн заявок: 12 млн через Дію і майже 952 тис. – через Укрпошту.

Що відомо про Зимову підтримку

Нагадаємо, що з 15 листопада до 24 грудня уряд запустив можливість подати заявку через застосунок Дія або у відділенні Укрпошти на отримання допомоги в 1 тис. грн у межах програми Зимова підтримка.

Скористатися коштами можна до 30 червня 2026 року.

Витратити допомогу дозволено на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книжки, благодійність та донати Силам оборони.

Допомога не може бути використана для придбання підакцизних товарів, а також заборонено знімати готівку зі спеціального рахунку.

З 21 листопада до 17 грудня триває прийом заявок на виплату 6,5 тис. грн у рамках Зимової підтримки для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах. Мова йде про:

дітей під опікою чи піклуванням;

дітей з інвалідністю;

дітей-вихованців прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю);

людей з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб;

дітей з числа ВПО, які отримують виплату на проживання;

дітей із малозабезпечених сімей віком до 18 років;

одиноких пенсіонерів, які отримують надбавку на догляд.

Кошти можна буде витратити протягом 180 днів від часу зарахування на одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.

Уряд очікує від 10 до 14 млн одержувачів одноразової державної грошової допомоги за програмою Зимова підтримка – 1 тис. грн для дорослих і дітей та 6,5 тис. грн для найбільш вразливих категорій.

Очікувані витрати становлять 14 млрд грн.

