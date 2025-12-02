Во вторник, 2 декабря, президент Владимир Зеленский обратился к парламенту Ирландии.

Глава государства подчеркнул важность голоса Ирландии в международных процессах и призвал Дублин к дальнейшей поддержке Украины, в частности в создании трибунала по агрессии России.

Выступление Зеленского в парламенте Ирландии

— Для меня большая честь быть сегодня здесь — в стране, которая понимает цену свободы лучше, чем многие в Европе, лучше, чем многие в мире, и которая разделяет нашу веру в то, что каждый голос важен, каждая нация важна. Помните, что ваш голос имеет значение: от голосования Ирландии в ООН до сообщений в ваших СМИ, — отметил Зеленский.

Он добавил, что представители ирландской общины в мире могут влиять на общественное мнение сотен миллионов людей.

По словам президента, когда самые мощные государства оказывают давление, международное сообщество способно направить его в правильное русло, и агрессор должен понести полную ответственность за свои действия.

— Прошу вас принять активное участие в создании трибунала за эту агрессию. Не просто присоединиться, а продвигать, работать, настаивать на том, что правосудие должно начинаться с привлечения виновных к ответственности. Прошу вас продолжать отстаивать все формы санкций против России, — подчеркнул президент.

По его словам, пришло время использовать российские активы для дела мира – для обороны и восстановления Украины.

Зеленский подчеркнул, что соответствующее решение “давно назрело” и должно быть реализовано.

Президент обратился с просьбой призвать мир помочь вернуть украинских детей, похищенных Россией, а также освободить всех заключенных, которые до сих пор содержатся в российских тюрьмах и лагерях.

— Без справедливого мира ненависть не угаснет – она будет тлеть дальше и провоцировать новое насилие. В истории это уже случалось. И на этот раз должно быть иначе. Нам нужен настоящий мир. Помогите нам его достичь. И никогда не теряйте веры в Украину, — подытожил Зеленский.

