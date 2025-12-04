Команда крупнейшего вертолетного оператора Украины продолжает активно заниматься волонтерством.

Коллектив авиакомпании Украинские вертолеты приобрел внедорожник для 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.

Передача состоялась в Днепропетровской области, а сам автомобиль отправится в Покровском направлении.

Зачем бойцам нужен пикап

Сейчас враг пытается бить по логистике, поскольку прямые столкновения с украинскими десантниками даются ему сложно. Как пояснил заместитель командира аэромобильного батальона 79 ОДШБр Богдан Януш, несмотря на важность бронетехники, во многих ситуациях эффективными остаются именно пикапы.

– Легкие пикапы, джипы становятся, скажем так, “рабочими лошадками” этой войны. Половина логистики, если не больше, лежит на них: эвакуация раненых, выезд людей на позиции, подвоз боеприпасов, еды и т.д. – все замыкается именно на них, – прокомментировал Богдан Януш.

В знак благодарности военные вручили работникам Украинских вертолетов волонтерские шевроны и коин аэромобильного батальона. Их разместят на видном месте в офисе компании.

Как авиакомпания поддерживает армию

В авиакомпании убеждены, что в условиях войны бизнес не может оставаться в стороне. Поэтому Украинские вертолеты реагируют на каждый запрос воинских частей и покупают необходимое за собственные средства.

– Надо работать на усиление фронта, надо помогать Силам обороны Украины. Поэтому ищем возможности, а не отговоры, как нам тяжело. Помогали, помогаем и будем помогать. Верим в победу, – подчеркнул председатель совета директоров авиакомпании Украинские вертолеты Владимир Ткаченко.

Чтобы помощь была системной, компания направляет на нужды войска часть прибыли. Кроме того, коллектив ежемесячно направляет часть зарплат в фонд, средства из которого затем идут на приобретение автомобилей, дронов и другого оборудования.

Военные о поддержке тыла

По словам командира разведывательного взвода 79 ОДШБр Юрия Бездольного, для бойцов такая поддержка от гражданских украинцев имеет не только практическую, но и важную моральную составляющую.

– Мы одни без других не сможем выиграть эту войну. Благодарен, что люди, которые находятся по ту сторону, насколько нас уважают, что смогли подарить этот новенький автомобиль. Знаю, что это придаст боевой дух ребятам, что мы нужны, нас ценят, – отметил Юрий Бездольный.

Авиакомпания Украинские вертолеты системно обеспечивает подразделения Сил обороны всем необходимым. С начала полномасштабного вторжения коллектив направил на помощь более 214 млн грн, закрыв различные потребности в 32 подразделениях.

