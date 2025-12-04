Команда найбільшого вертолітного оператора України продовжує активно волонтерити.

Колектив авіакомпанії Українські вертольоти придбав позашляховик для 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

Передача відбулася на Дніпропетровщині, а саме авто рушить на Покровський напрямок.

Для чого бійцям потрібен пікап

Зараз ворог намагається бити по логістиці, оскільки прямі зіткнення з українськими десантниками даються йому складно.

Як пояснив заступник командира аеромобільного батальйону 79 ОДШБр Богдан Януш, попри важливість бронетехніки, у багатьох ситуаціях ефективними лишаються саме пікапи.

– Легкі пікапи, джипи стають, скажемо так, “робочими конячками” цієї війни. Половина логістики, якщо не більше, лежить на них: евакуація поранених, виїзд людей на позиції, підвіз боєприпасів, їжі тощо – все замикається саме на них, – прокоментував Богдан Януш.

На знак подяки військові вручили працівникам Українських вертольотів волонтерські шеврони та коїн аеромобільного батальйону. Їх розмістять на чільному місці в офісі компанії.

Як авіакомпанія підтримує армію

В авіакомпанії переконані, що в умовах війни бізнес не може лишатися осторонь. Тому Українські вертольоти реагують на кожен запит військових частин та купують необхідне за власні кошти.

– Треба працювати на підсилення фронту, треба допомагати Силам оборони України. Тому шукаємо можливості, а не відмовки, як нам тяжко. Допомагали, допомагаємо і будемо допомагати. Віримо в перемогу, – наголосив голова ради директорів авіакомпанії Українські вертольоти Володимир Ткаченко.

Щоб допомога була системною, компанія спрямовує на потреби війська частину прибутку. Крім того, колектив щомісяця спрямовує частину зарплат у фонд, кошти з якого потім йдуть на придбання автівок, дронів та іншого обладнання.

Військові про підтримку тилу

За словами командира розвідувального взводу 79 ОДШБр Юрія Бездольного, для бійців така підтримка від цивільних українців має не лише практичну, а й важливу моральну складову.

– Ми одні без інших не зможемо виграти цю війну. Вдячний, що люди, які знаходяться по той бік, наскільки нас поважають, що змогли подарувати цей новенький автомобіль. Знаю, що це дасть бойовий дух хлопцям, що ми потрібні, нас цінують, – зазначив Юрій Бездольний.

Авіакомпанія Українські вертольоти системно забезпечує підрозділи Сил оборони всім необхідним. З початку повномасштабного вторгнення колектив спрямував на допомогу понад 214 млн грн, закривши різні потреби у 32 підрозділах.

Фото: Українські вертольоти

