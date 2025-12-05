Кабинет министров одобрил законопроект о запуске новой системы контрактной службы. Она предлагает военным заключать контракты с четко определенными сроками и гарантирует 12 месяцев отсрочки после завершения контракта, если он длился более двух лет.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

Свириденко о новой контрактной службе для военных

— Ключевое решение сегодняшнего заседания правительства — запуск новой системы контрактной службы. Мы предложим солдатам, сержантам и офицерам контракты с четкими сроками — от 1, 2, 3, 4, 5 лет и более, с гарантированной 12-месячной отсрочкой после завершения службы по контракту от двух лет, — написала Свириденко по результатам правительственного заседания.

Премьер отметила, что законопроект предусматривает расширенный мотивационный пакет, который включает дополнительные выплаты за подписание и продление контракта, ежемесячные надбавки и боевые доплаты.

— Новые условия распространяются на все Силы обороны: ВСУ, Национальную гвардию, Государственную пограничную службу и другие. Это шаг к формированию профессиональной, мотивированной и устойчивой армии. Мы создаем систему, которая дает военным справедливые условия службы и время на восстановление после выполнения контракта, — отметила она.

Свириденко также сообщила, что Кабмин расширил возможности прохождения службы иностранцами и лицами без гражданства.

— Мы вводим для них офицерские контракты и открываем возможность проходить службу в Государственной специальной службе транспорта. Нормализуем процедуры заключения и продления контрактов, присвоения воинских званий и основания для увольнения. Центры рекрутинга получают четкий алгоритм специальной проверки для иностранцев, которые хотят служить в ВСУ, — сказала Свириденко.

Она добавила, что правительство утвердило проект указа, который устанавливает равные условия контрактной службы для мужчин и женщин-иностранцев. Во время заседания также принято решение об усилении военной подготовки в системе высшего образования.

Подготовка офицеров запаса для студентов-медиков

— Для студентов медицинских и фармацевтических специальностей подготовка офицеров запаса станет обязательной частью обучения. Это позволит формировать кадровый резерв из специалистов, которые критически важны для фронта и системы военной медицины, — сообщила глава правительства.

Свириденко отметила, что Кабмин обновил перечень высших учебных заведений, которые будут осуществлять такую подготовку, и скорректировал профессиональный стандарт — требования к компетенциям, знаниям и навыкам будущих офицеров запаса.

По ее словам, учебные программы будут детализированы и усилены. Будут установлены четкие требования к содержанию и формам обучения, графику и увеличен объем учебного времени на 20%.

Свириденко уточнила, что в настоящее время 33 кафедры украинских университетов готовят офицеров запаса. Изменения должны обеспечить более качественную подготовку и укрепление обороноспособности государства.

Научно-исследовательский центр Сил поддержки ВСУ

Кроме того, Кабмин принял решение об усилении научной составляющей в оборонном секторе.

— Создаем Научно-исследовательский центр Сил поддержки ВСУ. Это учреждение будет проводить широкий спектр исследований поискового, теоретического и экспериментального характера, — написала премьер.

По словам Свириденко, результаты исследований будут способствовать более быстрой адаптации армии к условиям современной войны, модернизации в мирный период, систематизации опыта других государств и обновлению доктрин на стратегическом и оперативном уровнях.

Работа Научно-исследовательского центра Сил поддержки ВСУ обеспечит постоянную готовность украинских сил обороны к эффективной защите.

