В государственном бюджете на 2026 год не предусмотрен рост зарплат военнослужащих, однако правительство планирует ввести улучшенные условия для контрактной службы.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

В госбюджете-2026 не предусмотрено повышение зарплат военных

По словам министра, в проекте бюджета на следующий год не предусмотрено повышение размеров денежного обеспечения для военных.

— Мы предусматриваем введение новой формы, контрактной, которая будет содержать улучшенные условия для всех военнослужащих, в частности для действующих военнослужащих будет возможность подписывать контракты по новой форме, получать по ним больше средств, — рассказал Шмыгаль.

Рада приняла госбюджет на 2026 год

3 декабря Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2026 год. Документ во втором чтении и в целом поддержали 257 народных депутатов.

Ожидается, что в ближайшее время закон передадут на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Перед вторым чтением Госбюджет-2026 сохранил основные приоритеты, заложенные при представлении правительственного проекта.

Доходы определены на уровне 2 трлн 918 млрд грн, расходы составляют 4 трлн 781 млрд грн. Дефицит бюджета увеличили почти на 6 млрд грн — до 1,9 трлн, что соответствует 18,5% ВВП.

На сектор безопасности и обороны на 2026 год предусмотрено 2 трлн 806 млрд грн (27,2% ВВП). Из них:

2 трлн 495 млрд грн — общий фонд;

281 млрд грн — специальный фонд;

30 млрд грн — государственные гарантии.

На зарплатное обеспечение военных правительство заложило 1 трлн 273 млрд грн, а на вооружение и военную технику — 709 млрд грн.

Глава правительства Юлия Свириденко подчеркнула, что Украина направляет 100% собственных доходов на Силы обороны.

Речь идет о денежном обеспечении военных, поддержке их семей, укреплении противовоздушной обороны и развитии отечественного оборонного производства, включая разработку дронов.

