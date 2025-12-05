Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про запуск нової системи контрактної служби. Вона пропонує військовим укладати контракти з чітко визначеними строками й гарантує 12 місяців відстрочки після завершення контракту, якщо він тривав понад два роки.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram.

Свириденко про нову контрактну службу для військових

– Ключове рішення сьогоднішнього засідання уряду – запуск нової системи контрактної служби. Ми запропонуємо солдатам, сержантам і офіцерам контракти з чіткими строками – від 1, 2, 3, 4, 5 років і більше, із гарантованою 12-місячною відстрочкою після завершення служби на контракті від двох років, – написала Свириденко за результатами урядового засідання.

Прем’єрка зазначила, що законопроєкт передбачає розширений мотиваційний пакет, який включає додаткові виплати за підписання та продовження контракту, щомісячні надбавки та бойові доплати.

Зараз дивляться

– Нові умови поширюються на всі Сили оборони: ЗСУ, Національну гвардію, Державну прикордонну службу та інші. Це крок до формування професійної, мотивованої та стійкої армії. Ми створюємо систему, яка дає військовим справедливі умови служби та час на відновлення після виконання контракту, – зазначила вона.

Свириденко також повідомила, що Кабмін розширив можливості проходження служби іноземцями та особами без громадянства.

– Ми впроваджуємо для них офіцерські контракти та відкриваємо можливість проходити службу в Державній спеціальній службі транспорту. Унормовуємо процедури укладення й продовження контрактів, присвоєння військових звань та підстави для звільнення. Центри рекрутингу отримують чіткий алгоритм спеціальної перевірки для іноземців, які хочуть служити в ЗСУ, – сказала Свириденко.

Вона додала, що уряд затвердив проєкт указу, який встановлює рівні умови контрактної служби для чоловіків та жінок-іноземців. Під час засідання також ухвалено рішення щодо посилення військової підготовки у системі вищої освіти.

Студенти-медики проходитимуть підготовку офіцерів запасу

– Для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей підготовка офіцерів запасу стане обов’язковою частиною навчання. Це дасть змогу формувати кадровий резерв із фахівців, які критично важливі для фронту і системи військової медицини, – поінформувала глава уряду.

Свириденко зазначила, що Кабмін оновив перелік закладів вищої освіти, які здійснюватимуть таку підготовку, та скоригував професійний стандарт – вимоги до компетентностей, знань і навичок майбутніх офіцерів запасу.

За її словами, навчальні програми деталізують та посилять. Буде встановлено чіткі вимоги до змісту та форм навчання, графіка та збільшено обсяг навчального часу на 20%.

Свириденко уточнила, що нині 33 кафедри українських університетів готують офіцерів запасу, Зміни мають забезпечити якіснішу підготовку та укріплення обороноздатності держави.

Науково-дослідний центр Сил підтримки ЗСУ

Крім того, Кабмін ухвалив рішення про посилення наукової складової в оборонному секторі.

– Створюємо Науково-дослідний центр Сил підтримки ЗСУ. Ця установа буде проводити широкий спектр досліджень пошукового, теоретичного та експериментального характеру, – написала прем’єрка.

За словами Свириденко, результати досліджень сприятимуть швидшій адаптації армії до умов сучасної війни, модернізації у мирний період, систематизації досвіду інших держав та оновленню доктрин на стратегічному й оперативному рівнях.

Робота Науково-дослідного центру Сил підтримки ЗСУ забезпечить постійну готовність українських сил оборони до ефективного захисту.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.