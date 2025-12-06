Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели оценку безопасности нового конфайнмента Чернобыльской АЭС, который был поврежден в феврале 2025 года в результате удара российского беспилотника.

Эксперты отмечают, что саркофаг потерял основные функции безопасности.

Саркофаг ЧАЭС потерял основные функции безопасности

Исследователь Чернобыля и член общественного совета по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко отмечает, что, несмотря на незначительные повреждения саркофага, удар БПЛА нанес незапроектированную термическую нагрузку на несущие конструкции и запустил коррозионные процессы.

– Отчет МАГАТЭ только официально закрепил то, что мы предварительно прогнозировали: атака российского дрона на безопасный конфайнмент (НБК), которая пробила оболочку и вызвала пожар – фактически сделала дальнейшую эксплуатацию объекта проблематичной. НБК проектировался как гражданский объект, не военный, и не мог быть рассчитан на атаки фугасными или другими боеприпасами, – объяснил специалист в комментарии ВВС Украины.

Емельяненко отмечает, что в 2025 году производились аварийные, стабилизационные и исследовательские работы, направленные на минимизацию негативных последствий удара.

Однако для дальнейшей эксплуатации конфайнмента необходимо полностью восстановить все пораженные элементы и вернуть сооружение в проектные параметры.

– Если международные институты продолжат финансировать восстановление, а Россия не будет наносить повторные атаки, полноценное возобновление работы нового безопасного конфаймента абсолютно возможно, – подчеркивает эксперт.

Напомним, 14 февраля россияне атаковали дроном саркофаг разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС.

В результате атаки укрытие было фактически пробито, однако радиационный фон после удара оставался в пределах нормы.

Позже стало известно, что новый саркофаг Чернобыльской АЭС больше не выполняет своих основных функций из-за повреждения, нанесенного российским дроном в феврале этого года.

Источник : ВВС

