Удар РФ по саркофагу ЧАЭС повлек за собой незапроектированную термическую нагрузку и коррозию – эксперт
- МАГАТЭ оценило состояние нового саркофага ЧАЭС после удара российского дрона в феврале 2025 года.
- Эксперты зафиксировали потерю основных функций безопасности объекта.
- Специалисты отмечают необходимость полного восстановления и международной поддержки для продолжения эксплуатации.
Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели оценку безопасности нового конфайнмента Чернобыльской АЭС, который был поврежден в феврале 2025 года в результате удара российского беспилотника.
Эксперты отмечают, что саркофаг потерял основные функции безопасности.
Саркофаг ЧАЭС потерял основные функции безопасности
Исследователь Чернобыля и член общественного совета по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко отмечает, что, несмотря на незначительные повреждения саркофага, удар БПЛА нанес незапроектированную термическую нагрузку на несущие конструкции и запустил коррозионные процессы.
– Отчет МАГАТЭ только официально закрепил то, что мы предварительно прогнозировали: атака российского дрона на безопасный конфайнмент (НБК), которая пробила оболочку и вызвала пожар – фактически сделала дальнейшую эксплуатацию объекта проблематичной. НБК проектировался как гражданский объект, не военный, и не мог быть рассчитан на атаки фугасными или другими боеприпасами, – объяснил специалист в комментарии ВВС Украины.
Емельяненко отмечает, что в 2025 году производились аварийные, стабилизационные и исследовательские работы, направленные на минимизацию негативных последствий удара.
Однако для дальнейшей эксплуатации конфайнмента необходимо полностью восстановить все пораженные элементы и вернуть сооружение в проектные параметры.
– Если международные институты продолжат финансировать восстановление, а Россия не будет наносить повторные атаки, полноценное возобновление работы нового безопасного конфаймента абсолютно возможно, – подчеркивает эксперт.
Напомним, 14 февраля россияне атаковали дроном саркофаг разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС.
В результате атаки укрытие было фактически пробито, однако радиационный фон после удара оставался в пределах нормы.
Позже стало известно, что новый саркофаг Чернобыльской АЭС больше не выполняет своих основных функций из-за повреждения, нанесенного российским дроном в феврале этого года.