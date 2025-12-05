Новий саркофаг Чорнобильської АЕС більше не виконує своїх основних функцій через пошкодження, завдане російським дроном у лютому цього року.

Про це повідомляє МАГАТЕ.

Новий саркофаг ЧАЕС не виконує своїх функцій

Минулого тижня місія агентства завершила всебічну оцінку нового конфайнмента (NSC) на Чорнобильській АЕС після удару російського безпілотника у лютому цього року.

Зараз дивляться

Саркофаг – це масивна сталевa конструкція, створена для запобігання викиду радіоактивних речовин із реактора, зруйнованого під час аварії 1986 року.

За результатами оцінки місія МАГАТЕ встановила, що саркофаг “втратив свої основні функції безпеки”, включно зі здатністю ізоляції.

Однак несучі конструкції та системи моніторингу не зазнали постійних пошкоджень.

– Було проведено обмежені тимчасові ремонтні роботи на даху, проте своєчасне і комплексне відновлення залишається вкрай важливим для запобігання подальшій деградації та забезпечення довгострокової ядерної безпеки, – наголосив гендиректор Рафаель Гроссі.

МАГАТЕ рекомендувало продовжити відновлення та посилення захисних конструкцій саркофага:

впровадити контроль вологості;

оновити програму моніторингу корозії та модернізувати автоматичну систему спостереження за станом укриття над реактором.

Нагадаємо, 14 лютого росіяни атакували дроном саркофаг зруйнованого четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС.

Унаслідок атаки укриття було фактично пробито, однак радіаційний фон після удару залишався в межах норми.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.