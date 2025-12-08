Кабинет Министров Украины в понедельник, 8 декабря, принял изменения в порядок бронирования военнообязанных.

Об этом сообщает Минэкономики.

Новые правила бронирования военнообязанных: что изменилось

Отметим, что новые правила будут действовать для предприятий, работающих в оборонно-промышленном комплексе и обеспечивающих экономическую устойчивость страны.

Для них ввели в действие отмену 72-часового срока для проверки списков работников, поданных на бронирование.

Отныне решения принимаются быстрее. Это помогает оперативно защищать персонал и поддерживать непрерывную работу критически важных предприятий.

Помимо прочего, новые правила бронирования, вступившие в силу в декабре, предусматривают возможность принимать на работу военнообязанных, нарушивших правила воинского учета.

Речь идет, в частности, о:

военнообязанных, у которых отсутствуют или ненадлежащим образом оформлены военно-учетные документы;

тех, кто не состоит на воинском учете;

тех, кто не уточнил персональные данные;

и военнообязанных, которые находятся в розыске за нарушение правил воинского учета или законодательства о мобилизации.

Отмечается, что для таких работников бронь дают на 45 дней с момента трудоустройства.

Временное бронирование предоставляют только один раз за календарный год.

Также компаниям оборонно-промышленного комплекса и организациям с критически важным статусом разрешили бронировать сотрудников без ограничений по количеству, тогда как ранее существовал процентный лимит.

Это нововведение позволит компаниям сохранять полный штат, если это необходимо для их работы.

Напомним, забронированные работники критически важных предприятий не подлежат призыву на весь срок действия отсрочки от мобилизации.

Однако ее могут аннулировать из-за лишения предприятия статуса критически важного, завершения срока действия отсрочки или увольнения работника.

