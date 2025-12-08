Кабінет Міністрів України в понеділок, 8 грудня, ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Нові правила бронювання військовозобов’язаних: що змінилось

Зауважимо, що нові правила будуть діяти для підприємств, що працюють в оборонно-промисловому комплексі та забезпечують економічну стійкість країни.

Для них ввели в дію скасування 72-годинного строку для перевірки списків працівників, поданих на бронювання.

Відтепер рішення ухвалюють швидше. Це допомагає оперативно захищати персонал та підтримувати безперервну роботу критичних підприємств.

Крім іншого, нові правила щодо бронювання, які набули чинності в грудні, передбачають можливість брати на роботу військовозобов’язаних, які порушили правила військового обліку.

Мова йде, зокрема, про:

військовозобов’язаних, у яких відсутні або неналежно оформлені військово-облікові документи;

тих, хто не перебуває на військовому обліку;

тих, хто не уточнив персональні дані;

та військовозобов’язаних, які перебувають в розшуку за порушення правил військового обліку чи законодавства про мобілізацію.

Зазначається, що для таких працівників бронь дають на 45 днів з моменту працевлаштування.

Тимчасове бронювання надають лише один раз за календарний рік.

Також компаніям оборонно-промислового комплексу й організаціям із критично важливим статусом дозволили бронювати співробінтиків без обмежень за кількістю, тоді як раніше існував відсотковий ліміт.

Це нововведення дасть змогу компаніям зберігати повний штат, якщо це необхідно для їхньої роботи.

Нагадаємо, заброньовані працівники критично важливих підприємств не підлягають призову на весь строк дії відстрочки від мобілізації.

Однак її можуть анулювати через позбавлення підприємства статусу критично важливого, завершення строку дії відстрочки або звільнення працівника.

