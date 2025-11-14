В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №14210, который предусматривает расширение оснований для временного ограничения выезда за границу граждан Украины, работающих на предприятиях критической инфраструктуры.

Соответствующую инициативу сегодня, 14 ноября, опубликовали на сайте Верховной Рады Украины.

Законопроект №14210: что известно

Законопроект связан с предыдущим законом №13335, подписанным Президентом 31 октября.

Он регулирует трудовые отношения во время военного положения и устанавливает временное бронирование военнообязанных на критических предприятиях и в оборонно-промышленном комплексе на 45 дней с момента подписания трудовых договоров.

Среди авторов документа законопроекта №14210 пять народных депутатов:

Ирина Фриз — партия Европейская солидарность,

Юрий Мысягин и Дмитрий Припутьен — партия Слуга народа,

Роман Костенко и Соломия Бобровская — партия Голос.

По словам Ирины Фриз, новая инициатива предусматривает временное ограничение на выезд только для лиц, нарушивших правила воинского учета и получивших льготное бронирование на 45 дней для устранения этих нарушений.

После исправления нарушений и получения бронирования граждане смогут выезжать за границу без дополнительных ограничений.

Фриз уточнила, что работники, которые забронированы по стандартной процедуре, могут выезжать за границу для подписания международных контрактов, доставки гуманитарной помощи и других действий, разрешенных государством.

Она добавила, что Минобороны выступало против льготного бронирования для нарушителей воинского учета, однако парламентское большинство не учло эти предостережения.

По словам депутата, принятие закона должно гарантировать, что бронирование не будет использоваться для отпусков или неофициальных командировок во время военного положения.

Народный депутат от Слуги народа Александр Федиенко сообщил, что документ устанавливает временный запрет на выезд для людей, которые официально забронированы как критически важные для страны на период мобилизации и военного положения.

— Если человек признан критически важным, он должен физически находиться в Украине и выполнять свои функции, — подчеркнул Федиенко.

Он отметил, что законопроект призван предотвратить ситуации, когда лицо формально имеет статус критически важного, но фактически находится за границей.

Напомним, 26 августа премьер-министр Юлия Свириденко сообщила об обновлении порядка пересечения государственной границы.

Теперь мужчины в возрасте от 18 до 22 лет могут беспрепятственно выезжать из Украины во время военного положения, которое касается всех украинцев этого возраста.

